Yeni sıcak hava dalgası ilerliyor: Rekor sıcaklıklar kapıda

Rekor seviyede sıcaklıkların görüldüğü Avrupa'nın gelecek günlerde yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceği bildirildi.

İngiltere'nin ulusal meteoroloji servisi Met Office, sıcak hava dalgasının ülke genelinde etkili olacağını ve Avrupa'nın bazı noktalarında termometrelerin 39 santigrat dereceyi göstereceğine dikkati çekti.

Avrupa'ya seyahat etmeyi planlayan tatilciler sıcak havalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Gelecek günlerde Madrid'de sıcaklıkların 39-41, Bordeaux'da 37-38, Roma'da 36-37, Cenevre'de 35-37 santigrat derece civarında seyretmesi bekleniyor.

FRANSA'DA 26 VİLAYETTE TURUNCU ALARM

Fransız Meteoroloji İdaresinden yapılan açıklamada, artan yaz sıcakları nedeniyle ülkede 26 vilayette turuncu alarm, 42 vilayette ise sarı alarm durumuna geçildiği bildirildi.

Sıcaklığın Fransa genelinde ekseriyetle 35 dereceyi geçmesi beklenirken Tarn, Drome vilayetleri ve Garonne civarında 39 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Ülkenin özellikle güney ve kuzey-doğusunu daha fazla etkileyen sıcaklığın, cuma gününden itibaren düşmesi bekleniyor.

Gece ise havalar turuncu bölgelerde 20'inin üstünde seyredecek.

Sağlık Bakanlığı, sıcak havaya karşı alınması gereken "serin bir alanda kalmak" ve "su tüketmek" gibi önlemleri, Twitter hesabından duyurdu.