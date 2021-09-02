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Yeni tedbirler masada! Bilim Kurulu toplandı

Yeni tedbirler masada! Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar'ın katılımıyla saat 16.30’da toplandı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında eğitim gündemiyle toplandı..

Toplantıya Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar da katılacak.

Toplantının ana gündemi eğitim olacak. 6 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim önceki son durum ele alınacak. Aynı zamanda toplantıda vaka sayıları, aşılama çalışmaları da görüşülecek.

Toplantının ardından saat 19.00'da açıklama yapılması bekleniyor.

Etiketler bilim kurulu toplantı yeni tedbirler yüz yüze eğitim koronavirüs
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