Yeni trafik cezalarında 6 madde daha kabul edildi; bunu yapan hapis cezasıyla cezalandırılacak

Yeni trafik cezalarında 6 madde daha kabul edildi; bunu yapan hapis cezasıyla cezalandırılacak
Güncelleme:

TBMM'de görüşülmeye devam edilen Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 6 maddesi daha kabul edilirken, seyir halinde cep telefonuyla konuşanlara, emniyet kemeri takmayanlara ve kaza yerinden kaçanlara uygulanacak cezalar belli oldu.

TBMM Genel Kurulu, trafik düzenlemeleri de içeren 'Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Milletvekillerine verilen 1'er dakikalık gündem dışı konuşmalardan sonra grup başkanvekillerinin gündeme ilişkin değerlendirmeleri ve siyasi partilerin TBMM Başkanlığına sunduğu önergeler üzerine görüşmelerin tamamlanmasının ardından teklife geçildi.

Yapılan görüşmelerin ardından ilk 23 maddesi görüşülen teklifin, 6 maddesi daha kabul edildi.

SEYİR HALİNDE CEP TELEFONU KULLANANLARA 5 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI KESİLECEK

Kabul edilen maddelere göre; araçlarda ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarının yönetmelikte gösterilen şartlara uygun olarak ve kamunun huzurunu bozmayacak şekilde kullanılması zorunlu olacak.

Kurala uymayanlara 3 bin lira idari para cezası uygulanacak. Araçlarda belirtilen şartlara uymayan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları ile sürücünün izleme ve kullanma sahası içinde kalan görüntü cihazları bulunduran ve kullananlara ise 21 bin lira idari para cezası verilecek ve bu araçlar 30 gün süreyle trafikten men edilecek.

Seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanan sürücülere 5 bin lira idari para cezası kesilecek.

Aynı yıl içerisinde iki kez kural ihlal yapan sürücüye 10 bin lira, 3 veya daha fazla ihlal halinde ise her seferinde 20 bin lira para cezası uygulanacak ve ehliyetlerine 30 gün süreyle geri alınacak.

Sürüş esnasında yolcuların emniyet kemeri ya da yönetmelikte yer alan koruyucu sistemlerin usulüne uygun olarak kullanılması mecburi hale getirilecek. Koruyucu sistemlerinin nitelikleri ve nicelikleri ile hangi araçlarda ve hangi tarihten itibaren hangi şartlarda bulundurulacağı ve kullanılacağı yönetmelikte belirtilecek.

Yönetmelikte cins ve sınıfları belirtilen araçlarda seyahat eden yolcuların, araç hareket etmeden önce ve seyahat sırasında emniyet kemerlerini bağlamaları konusunda uyarılmaları zorunlu olacak.

EMNİYET KEMERİNİ TAKMAYAN SÜRÜCÜ VE YOLCULARA 2 BİN 500 LİRA PARA CEZASI

Diğer taraftan teklifte kabul edilen bir başka maddeye göre ise emniyet kemerini usulüne aykırı kullanan sürücülere ve yolculara 2 bin 500 lira idari para cezası uygulanacak. Emniyet kemeri kuralını bir yıl içerisinde 4 kez ihlal edilmesi durumunda ehliyetleri 30 gün süreyle geri alınacak. Geri alınan sürücü belgelerinin iade edilebilmesi için idari para cezasının tamamı tahsil edilmesi gerekecek.

Sürücüler, 15 yaşını doldurmamış çocukların emniyet kemerini, koruma başlığını, koruma gözlüğünü, çocuk bağlama sistemini ve yönetmelikte belirlenen diğer koruyucu sistemlerini usulüne uygun olarak kullanılmalarını sağlamak zorunda olacak.

15 yaşını doldurmamış çocukların koruyucu sistemleri kullanmadan veya usulüne uygun olarak kullanılmasını sağlamadan seyahatine izin veren araç sürücüsüne, 5 bin lira idari para cezası uygulanacak.

ZARURET DIŞINDA OLAY YERİNDEN AYRILAN SÜRÜCÜYE 1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Teklifle anlaşma hali dışında maddi hasarlı, ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, zabıtanın iznini almadan ve zaruret dışında olay yerinden ayrılan veya kazada ölen, yaralanan veya maddi hasar var ise bu kaza trafiği, can ve mal güvenliğini etkilemiyorsa, sorumluluğun saptanmasında yararlı olacak kanıt ve izler dahil kaza yerindeki durumu değiştirmemesi koşuluna uymayan sürücülere 46 bin lira idari para cezası verilecek.

Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, zabıtanın iznini almadan zaruret dışında olay yerinden ayrılan sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Olay yerinden ayrılan sürücülerin ehliyetleri 2 yıl süreyle geri alınacak. Bu şekilde geri alınan sürücü belgelerinin iade edilebilmesi için verilen idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması şartı aranacak.

 

DHA

yeni trafik cezaları trafik cezası trafik cezaları
