Yeni uygulama: Koronavirüs hastalığını atlatanlara tek doz aşı yapılacak
Koronavirüse yakalanıp hastalığı atlatanlara tek doz aşı yapılacağı bildirildi.
Virüse karşı aşılamada bir uygulama değişikliğine gidildi.
Buna göre virüse yakalanıp hastalığı atlatanlara tek doz aşı yapılacak.
Virüsü atlattıktan sonra ilk doz aşısını olup ikinci dozu bekleyenlerin de randevuları iptal edildi.
COVİD POZİTİF İKİNCİ DOZ
Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde de Covid-19 pozitif tanısının aşıda ikinci doz olarak kabul edildiği görüldü.
3 AY SONRA AŞI
Hastalığı atlatanlara aşı 6 aydan sonra yapılabiliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada bu sürenin 3 aya düştüğünü duyurmuştu.
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