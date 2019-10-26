Yeni vergi kanunu teklifi islami holdinglerin kurtuluş formülü oldu!

AK Parti milletvekillerinin yeni vergi teklifi ile yurttaşların vergi yükü daha da artarken “yeşil sermaye” olarak bilinen ve yurtdışındaki Türkiye vatandaşlarından yüksek getiri vaat ederek para toplayan şirketlerle ilgili yeni bir düzenleme yapılıyor. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Bu şirketler daha önce yasadışı yollardan topladıkları vatandaşların parasının üzerine ‘yasayla’ konacak” dedi.

Birgün gazetesinden Nurcan Gökdemir'in haberine göre TBMM Başkanlığı tarafından görüşülmek üzere komisyonlara sevk edilen Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK’de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, sürpriz bir düzenleme içeriyor. Teklifte yer alan bir madde ile, “yeşil sermaye” olarak isimlendirilen ve faizsiz model vurgusu ile paralarını aldıkları binlerce yurttaşı mağdur eden şirketler ceza davalarından kurtarılıyor.

ALACAK HİSSEYE DÖNÜŞÜYOR

Teklife göre bu şirketlerden, 31 Aralık 2014 tarihine kadar ortak sayısı nedeniyle hisseleri halka arz edilmiş sayılan ve bu payları borsada işlem görenlerin satışını yaptıkları her türlü ekonomik araç pay sayılacak. Böylelikle bu şirketlerden alacaklı olanlar da hissedar sayılacak.

Bu düzenlemeyle söz konusu şirketlerden, alacaklı olan mağdur vatandaşların “geçerli bir ortaklık ilişkisi bulunmadığı veya primli pay satışı yapıldığını” ileri sürerek “sebepsiz zenginleşme, haksız fiil, sözleşme öncesi görüşmelere aykırılık veya sözleşmeye aykırılık” gerekçesiyle açtığı menfi tespit, tazminat veya alacak davalarında karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilecek. Son günlerde yurttaşlar lehine sonuçlanmayla başlayan bu davaların düşmesiyle şirketler yüksek ödemeler yapmaktan kurtulacak.

‘HAKLAR KORUNACAK’ İDDİASI

AK Parti iktidarlarında üst düzey görevler üstlenen isimlerin de geçmişte yöneticiliğini yaptığı bu şirketlerle ilgili yapılacak düzenlemenin, davalarla şirket sermayesinin iadesinin yaşanmasına karşı tüm ortakların hakkını eşit şekilde korumayı amaçladığı iddia edildi. Gerekçede, 2005 yılında TBMM’de kurulan araştırma komisyonu raporunda yer alan, “Faaliyeti devam eden, kaynak sıkıntısı olmayan, kanuni yükümlülüklerini yerine getiren holdinglerin istihdama, ticari hayata, ekonomiye katkıları da dikkate alınmalıdır” önerisi de anımsatıldı.

YASAYLA EL KOYMA

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, BirGün’e yaptığı açıklamada, çok sayıda sorun çözüm beklerken AK Parti’nin, geçmişte yurttaşların kutsal din duygularını sömürerek milyonlarca lira toplayıp on binlerce vatandaşı mağdur eden “yeşil sermayeyi” kurtarmaya uğraştığını söyledi.

Mağdur yurttaşların bir kısmının mahkemelere giderek açtıkları davaları kazandıklarını anımsatan Altay, şunları söyledi: “Hakkını mahkemede arayan ve mahkemelerin de hakkını teslim ettiği binlerce vatandaşın bu şirketlere karşı kazandığı ya da kazanmak üzere olduğu davalarda mahkemelerden herhangi bir karar vermemesi isteniyor. Yani vatandaşa ‘Sen ödediğin parayı alamazsın, sana bu şirketlerin hissesini vereceğiz’ deniliyor. Hisse için konulan para da geri istenemeyeceği için bu şirketler daha önce yasadışı yollardan topladıkları vatandaşların parasının üzerine ‘yasayla’ konmuş olacaklar. Yeşil sermayenin mağdur ettiği vatandaşlar şimdi bir de AK Parti eliyle mağdur edilecek. Düzenleme Anayasa’ya aykırı. Hiçbir merci, mahkemelere önündeki bir konuda ‘şu şekilde karar vereceksin’ diyemez.”