Yeni yargı paketi kabul edildi

AK Parti tarafından hazırlanan "dördüncü yargı paketi" Meclis’te kabul edildi. Yeni yargı paketi, 27 maddeden oluşuyor ve dört kanunda değişiklik öngörüyor.

Buna göre, dosyada bilgileri yer alması halinde, şüpheli, sanık ya da mağdura posta yolu haricinde faks, telefon ve e-posta gibi iletişim araçlarıyla da bildirimde bulunulabilecek.

İfadede taahhüt dönemi

İfadesi alınması gereken bir kişiye mesai saatleri ve tatil günlerinde rastlanılması durumunda, eğer kişi “Ben ifade vermeye ilgili yargı mercine gideceğim” diye taahhütte bulunursa, savcılık serbest bırakılma emri verebilecek.

Bu her dosya için en fazla bir defa olabilecek. Bu uygulamayla, hafta sonu nezarette geçen süre uygulamalarının sona ermesi de mümkün olacak.

Eğer kişi söz verdiği zaman diliminde ifade vermezse, 1000 lira idari para cezası kesilecek.

Eski eşe suça ceza artırımı

Eğer ‘kasten öldürme’, ‘kasten yaralama’, ‘eziyet’ ve ‘kişi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçları, eski eşe karşı işlenirse, ‘nitelikli hal’ sayılarak ceza artırımına gidilebilecek.

Vatandaşların idareye yapacağı başvurulara cevap süresi 60 günden 30 güne indirilecek. İdari yargıya başvurma süresi 60 gün olarak devam edecek.

Adli kontrole düzenleme

Eğer bir mahkeme, adli kontrol yerine tutuklama kararı vermişse, neden adli kontrol kararı vermediğinin gerekçesini de kararında belirtmek zorunda olacak.

Soruşturma döneminde adli kontrol yükümlülüğünün devam edip etmediği dört ayda bir denetlenecek.

Adli kontrol sürecinde evde geçirilen iki günlük süre, ‘ceza mahsuplaşması’ bakımından bir gün olarak değerlendirilecek.

Hükümlülere ‘Covid-19 izni’ uzatılabilecek

Komisyonda, Covid-19 sebebiyle açık ceza infaz kurumlarında bulunanlarla, kapalı ceza infaz kurumunda olup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler ve denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan hükümlülerin izinli sayılmalarına ilişkin süreye yönelik, teklife yeni madde eklendi.

Buna göre, 31 Temmuz’da sona erecek süre, salgının devam etmesi halinde, Sağlık Bakanlığı’nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında iki ayı geçmemek üzere iki kez daha uygulanabilecek. Böylelikle salgının sürmesi durumunda Covid-19 izin süresinin en fazla 30 Kasım 2021’e kadar uzatılabilmesi öngörülüyor.