Yeni yasa teklifi TBMM'de: Sır saklamamak da suç sayılacak

Siber saldırı için 12 yıla kadar, sır saklama yükümlülüğünü yerine getirmeyenler için de 8 yıla kadar hapis cezası öngörülen 'Siber Güvenlik Kanunu Teklifi' bu hafta TBMM'de görüşülmeye başlayacak.

TBMM'de Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel Kurul, 'Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak. Teklife göre; Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Savunma Sanayii Başkanı ile Siber Güvenlik Başkanı'nın yer alacağı Siber Güvenlik Kurulu oluşturulacak. Siber güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarda öncelikle yerli ve milli ürünler tercih edilecek. Belirtilen yetkiler çerçevesinde elde edilecek kişisel veriler ve ticari sırlar, bu verilere erişilmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde resen silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin siber uzaydaki milli gücünü meydana getiren unsurlarına yönelik siber saldırı gerçekleştiren veya bu saldırı neticesinde elde ettiği her türlü veriyi siber uzayda bulunduranlara 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek. Yetkili mercilerin ve denetim görevlilerinin istedikleri bilgi, belge, yazılım, veri ve donanımı vermeyenler veya bunların alınmasına engel olanlar 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 500 günden 1500 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI, SALDIRILARA KARŞI FAALİYET YÜRÜTECEK

Teklifle, Siber Güvenlik Başkanlığı'nın görevleri de tanımlanıyor. Buna göre; Siber Güvenlik Başkanlığı, ilgili mevzuatta yer alan görevlerin yanı sıra kritik altyapılar ve bilişim sistemlerinin siber dayanıklılığının artırılmasına, siber saldırılara karşı korunmasına, gerçekleştirilen siber saldırıların tespitine, muhtemel saldırıların önlenmesine ve etkilerinin azaltılmasına veya ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyet yürütecek. Başkanlık, bu kapsamda zafiyet ve sızma testleri ile varlıklara yönelik risk analizleri yapma veya yaptırma, siber tehditlerle mücadele etme, siber tehdit istihbaratı elde etme, oluşturma ve paylaşma ile zararlı yazılım inceleme faaliyetlerini yürütecek. Kritik altyapılar ile ait oldukları kurumları ve konumları belirleyecek olan Siber Güvenlik Başkanlığı, kamu kurum ve kuruluşları ile kritik altyapıların veri envanteri dahil olmak üzere tüm varlıklarının envanterinin tutulmasını ve varlıklara yönelik risk analizinin gerçekleştirilmesini sağlamak, kamu kurum ve kuruluşları ile kritik altyapıların sahip olduğu varlıkların kritikliğine göre güvenlik tedbirlerini almak veya aldırmakla da sorumlu olacak.

KOMİSYON GÜNDEMLERİ

Genel Kurul çalışmalarının yanı sıra komisyon çalışmaları da bu hafta sürecek. Kartalkaya'daki otel yangına ilişkin kurulan araştırma komisyonu; salı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çarşamba günü ise Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı (TÜYAK), Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD), Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) yetkililerini dinlemek üzere toplanacak. Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu ise Akademisyen Prof. Dr. Nurdan Duman, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Kadın Hukuku Komisyonu ile Ankara Gelincik Merkezi yetkililerini çarşamba günü kabul edecek. Çocuklara Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu ise Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yetkililerini dinlemek üzere çarşamba günü toplanacak. Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Partilerin grup başkanvekilleri gündemdeki konuları ilişkin basın toplantıları düzenleyecek. (DHA)

DHA