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YENİ YASAKLAR GELECEK Mİ? BAKAN KOCA AÇIKLAMALARDA BULUNUYOR - CANLI
Yeni yasaklar gelecek mi? Bakan Koca açıklamalarda bulunuyor - CANLI
Yeni yasaklar gelecek mi? Bakan Koca açıklamalarda bulunuyor - CANLI
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  3. 19 Ağustos 2020 20:16

Yeni yasaklar gelecek mi? Bakan Koca açıklamalarda bulunuyor - CANLI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları....

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Bakan Koca’nın açıklamalarından satır başları;

*Salgınla ilgili bilgilenmede artık bir yeterlilik elde ettiğimiz inanıyorum. Bu sebeple buluşmalarımızı eski sıklıkla yapmıyoruz. Bilim Kurulu toplantılarımız aynı titizlik ve düzenle devam diyor.

*Vaka sayılarımız bir süredir yükselişte. Son 1,5 ayın en yüksek hasta sayısına ulaştık. Dün bin 263 olarak vaka sayısı gerçekleşti. Her artış uyarıcı olmalıdır.

*Fakat artışlar yenilgi duygusuna yol açmamalıdır. 12 Haziran’da tespit edilen yeni hasta sayısının bin 592 olduğunu ve bunu binin altına çektiğimizi unutmayın. Salgın bir süreçtir ve bu tür değişkenlikler tüm dünyada görülmektedir.

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