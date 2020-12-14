Yeni yasaklar gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor - CANLI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Kendimize ve dostlarımıza huzurlu bir gelecek inşa etmek için fedakarca gayret gösteriyoruz. Son dönemde ABD'de Avrupa'da ülkemize yönelik yaptırım söylemlerinin artması üzüntü vericidir. Biz ne komşularıyla ne de başka herhangi bir devletle gerilim hele çatışma peşinde koşan bir ülke asla değiliz.

Türkiye tarihi bir dönüm noktasında Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında yer almıştır.

Türkiye ve Azerbaycan'ın tasada ve sevinçte tek yürek olduğunu bir kez daha gösterdik.

Karabağ artık donmuş bir ihtilafı değil, hakkın batıla galip gelmesi sonucunda kazanılmış şanlı bir zaferi ifade ediyor.

Karabağ konusunda uluslararası alanda izleyeceğimiz yol haritasını ele aldık. Kimlikle Azerbaycan'a gidip geleceğiz

Vatan bayrak ve ezan uğruna canlarını feda eden Azerbaycan ordusunun kahraman neferlerine Allah'tan rahmet diliyorum.

TBMM Genel Kurulu'nda sürmekte olan 2021 bütçe görüşmelerinin meclisimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Her küresel kriz döneminde olduğu gibi ülkemiz ekonomisiyle ilgili olumsuz değerlendirmeler yapılırken biz hep farklı bir yaklaşım içinde olduk.

Daha önce ülkemizle ilgili olumsuz tablolar çizen kurumlar değerlendirmelerini bizim dediğimiz yere getirmeye başladılar.

Asıl amacımız salgının hızlandırdığı küresel siyasi ve ekonomik yeniden yapılandırma sürecinde ülkemizi hak ettiği seviyeye çıkarmaktır.