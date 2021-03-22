Yeni yasaklar kapıda! İşte gündemdeki yeni yasak kararları

Son koronavirüs tablosunda vaka ve ölüm sayılarında yaşanan artış dikkat çekerken yeni yasakların gelebileceği iddia edildi.

'Yerinde karar' dönemi uygulanmaya devam ederken koronavirüs vaka sayılarındaki artış endişe yaratıyor.

Son yayımlanan verilere göre koronavirüs risk haritasında 'mavi' kategoride bir tek Şırnak kalırken, son bir haftadaki artışla 'kırmızı' listedeki ilk sayısı 25'ten 39'a yükseldi.

YENİ YASAK KARARLARI MI GELİYOR?

Yaşanan artışla birlikte yeni kısıtlama kararları da gündem gelmeye başladı.

Uzmanlar 3. pik endişesini dile getirirken, Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre gündeme gelen yeni yasak kararları şöyle;

Sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde marketlerin otoparkları kapatılacak.



Alınacak önlemler kapsamında çocuk parkları kapatılacak.



Piknik alanlarında HES kodu sorulacak. Her tür ev ziyaretinin yapılmaması, temaslı kişilerin evlerinden çıkmaması sağlanacak.



Şehirlererası otobüs terminalleri, berber, kuaför ve güzellik merkezleri ile marketlerde HES kodu uygulaması yaygınlaştırılacak.



