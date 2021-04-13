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Yeni yasakların ardından İstanbul'da toplu ulaşıma yeni düzenleme

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ardından toplu ulaşımda yapılacak düzenlemeyi duyurdu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs yasaklarının ardından İBB'nin toplu ulaşımla ilgili aldığı kararları duyurdu.

İstanbul'da 65 yaş üstü ve 18 yaş altının toplu ulaşımı kullanması yasaklandı.

 Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması şöyle:

"İstanbullu hemşehrilerimizin dikkatine Cumhurbaşkanlığınca alınan yeni pandemi kısıtlamaları göz önünde bulundurularak, İBB tarafından İstanbul’da toplu ulaşımla ilgili yeni düzenlemeler yapılmıştır."

Etiketler istanbul ibb toplu ulaşım düzenleme
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