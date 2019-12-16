Yeni yılda kar hayali kuranlara kötü haber: Pastırma yazı geri geldi!

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Trakya'nın batısında aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer pus ve sis bekleniyor.

Bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerine çıkması, rüzgarın güney ve güneydoğu, zamanla doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Meteoroloji verilerine göre pazartesi sabahından itibaren güneş yine yüzünü gösterecek. Bu süre içerisinde sıcaklıkların 15 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

DON VE BUZLANMA UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi beklenmektedir. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgârın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van’da 6, Bitlis’te 4, Hakkari’de 5 ve Muş’ta 7 derece olması beklenmektedir” denildi.

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