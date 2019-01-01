Yeni yılın ilk bebeğinin adı Recep Tayyip oldu

2019'un ilk dakikalarında Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek yerleşkesinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde 2 yıllık evli hemşire Nurşen Bakır ve Anestezi Uzmanı Deniz Bakır'ın ilk olan çocukları dünyaya geldi. 3 kilo 500 gram dünyaya gelen bebeğe Ali Asaf Bakır ismi verildi. Sezaryenle doğum yapan Nurşen Bakır, doğumun ardından servise getirildi. Anne Nurşen Bakır, çok mutlu olduğunu söyledi. Eşinin ameliyatına giren baba Deniz Bakır ise mutlu olduğunu ve baba olmanın duygusunun farklı olduğunu söyledi.

Aynı dakikalarda ise Kahta ilçesi Devlet Hastanesi'nde yılın ilk bebeği Duru bebek oldu. Medine ve Osman Tünçmen çifti yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen 4'üncü çocuklarına Duru ismini koydu. Baba Osman Tünçmen mutlu olduklarını ve bebeklerinin sağlıklı olduğunu söyledi.

17 yıllık evli Kazım ile Hörmet Dede çiftinin 3'üncü çocukları Kayseri Şehir Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği'nde saat 00.01'de 3 kilo 970 gram olarak dünyaya geldi. Doğum sonrası AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu aileye tebrik ziyaretinde bulundu. Ziyarette bebeğe altın ve çeşitli hediyeler verildi. Bebeğe ise Recep Tayyipismi konuldu. Anne Hörmet Dede, 3'üncü çocuğunu dünyaya getirdiği için mutlu olduğunu söyledi. Baba Kazım Dede ise, 3'üncü kez baba olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, isminin Recep Tayyip olacağını belirtti.



