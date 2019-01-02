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  3. 02 Ocak 2019 23:23

Yeni yılın ilk Sayısal Loto sonuçları açıklandı

2019'un ilk Sayısal Loto çekilişinin sonuçları belli oldu.

Yeni yılın ilk Sayısal Loto sonuçları açıklandı
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2019'un ilk Sayısal Loto çekilişinin sonuçları açıklandı. Yurdumuzun dört bir yanında şansını deneyen vatandaşlarımızın büyük bir merakla beklediği 2 Ocak Sayısal Loto'da kazandıran numaralar belli oldu.

Sayısal Loto'da haftanın ve yılın ilk çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Bir süredir Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftada iki kez çekilen Sayısal Loto bu akşam saat 21:40'ta çekildi. Peki 2 Ocak Sayısal Loto çekilişinde hangi şanslı numaralar kazandırdı?

2 OCAK SAYISAL LOTO SONUÇLARI

2, 4, 15, 29, 31, 45

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