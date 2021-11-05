Yeniden inşa edilen Atatürk Kültür Merkezi'nde konser verecek isimler belli oldu

Türkiye’nin tek halk müzikleri festivali olan İstanbul 3. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla 11- 13 Kasım tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleşecek. Konser verecek isimler de belli oldu.

Programı Sanat Hayattır Derneği tarafından hazırlanan festivalin bu yılki yabancı konukları Hindi Zahra, Le Trio Joubran ve Azerin olurken Türkiye’den de Sabahat Akkiraz, Yavuz Bingöl, Sibel Can, Kubat, Şefika Kutluer verecekleri konserle İstanbullular ile buluşacak.

SİBEL CAN-YAVUZ BİNGÖL

Festivalin açılışını 11 Kasım Perşembe akşamı Fransız sanatçı Hindi Zahra ile Yavuz Bingöl yapacak.

İkinci gün Filistinli Le Trio Joubran ile Şefika Kutluer sahneye çıkacak.

Azerbaycanlı sanatçı Azerin, 13 Kasım saat 18.00'de sahne alacak.

Daha sonra Yavuz Bingöl'ün sanat yönetmenliğinde hazırlanan "Bir Ses Yunus Bir Nefes Hacı Bektaş" konserinde Bingöl'ün yanı sıra Sabahat Akkiraz, Sibel Can ve Kubat aynı sahnede olacak.

SİBEL CAN'IN HAYALİ GERÇEK OLDU

Sibel Can, yenilenme sürecine giren Atatürk Kültür Merkezi'nin temel atma törenine katılmıştı.

Sibel Can "20 ay sonra tamamlanacak AKM'de, Dede Efendi'den günümüze uzanan geniş bir repertuvarla sahneye çıkmayı, hedeflerimin ilk sırasına aldım. Konserin gelirini de şehitlerimizin ailelerine bağışlamak istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.