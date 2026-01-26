  1. Anasayfa
Yeniden Refah Partili Belediye Başkanı ihraç edildi

Yeniden Refah Partili Belediye Başkanı ihraç edildi
Güncelleme:

Yeniden Refah Partili Kadışehir Belediye Başkanı Davut Karadavut, partisinden ihraç edildi. Karadavut'un AK Parti'ye geçeceği iddia edildi.

Yeniden Refah Partisi, başlatılan disiplin sürecinin ardından Kadışehir Belediye Başkanı Davut Karadavut'un partiden ihraç edildiğini duyurdu.

Öte yandan Yeniden Refah Partisi'nden ihraç edilen Karadavut'un AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek olan törenle AK Parti'ye geçeceği de iddia edildi.

Yeniden Refah Partisi'nden yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

 "Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut’un, partimizin ilke ve prensiplerine aykırı tutum ve davranışları nedeniyle parti üyeliğinden kesin olarak ihraç edilmesine karar verilmiştir."

Partinin Yozgat İl Başkanlığı'ndan Karadavut'un ihraç nedeni şöyle açıklandı:

1. Kurumsal Düzen ve Görev İhmali:

Parti organlarından izin almadan açıklama veya yayın yapmak.
Verilen görevleri ihmal etmek veya yerine getirmemek.
Teşkilat içindeki uyumu ve iş birliğini bozacak davranışlarda bulunmak.

2. Parti İçi Gizlilik ve Sadakat:

Kapalı toplantılarda konuşulanları dışarı sızdırmak.
Parti içi birlik ve beraberliği sarsıcı tutumlar sergilemek.
Medya aracılığıyla parti içi müzakereleri izinsiz yaymak.

3. Etik ve İdeolojik İhlaller (Ağır Kusurlar):

Milli Görüş ve "Ahlaklı Belediyecilik" ilkelerine aykırı hareket etmek.
Parti nüfuzunu şahsi menfaatler için kullanmak.
Yetkisiz şekilde diğer partilerle temas kurmak.
Parti tüzüğüne ve politikalarına açıkça aykırı davranmak.

