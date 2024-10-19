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Yeniden Refah Partili belediye başkanı istifa etti

Yeniden Refah Partili belediye başkanı istifa etti
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Konya'da, Altınekin Belediye Başkanı Fatih Orhan, Yeniden Refah Partisinden istifa etti.

Altınekin Belediye Başkanı Fatih Orhan ile Yeniden Refah Partili meclis üyeleri de partiden ayrıldı.

Orhan, partisinden istifa ettiğini, bundan böyle yoluna bağımsız olarak devam edeceğini belirtti.

Orhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Değerli hemşehrilerimizden gelen talep ve çağrılara her daim öncelik göstererek onlara hizmet etmenin gayreti ve çabasında olduk. Halkımızın göstermiş olduğu teveccüh ile çıkmış olduğumuz bu yolda, en doğru zeminde çalışmalarımızı yürütebilmek, Altınekin’imiz için daha iyi hizmetlere odaklanabilmek maksadıyla bugünden itibaren şahsım ve Belediye Meclisi Üyesi arkadaşlarımla birlikte Yeniden Refah Partisi’nden istifa ederek görevimize ‘Bağımsız’ olarak devam etme kararı aldık.

Almış olduğumuz bu karar, yoğun istişareler neticesinde tüm yönleriyle düşünülmüş ve halkımızın görüşleriyle de desteklenmiş bir karardır. Bu minvalde önümüzdeki yeni sürecin şahsım, arkadaşlarım ve tüm halkımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Etiketler yrp istifa yeniden refah partisi
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