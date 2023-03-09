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Yeniden Refah Partisi yöneticisi evinde ölü bulundu

Yeniden Refah Partisi yöneticisi evinde ölü bulundu
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Bartın’da yaşayan Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ramazan Yılmaz (40) evinde ölü bulundu.

Bartın’da gece saatlerinde Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ramazan Yılmaz'ın yaşadığı evde kanlar içinde olduğunu gören ailesi, 112 ve Jandarma ekiplerine haber verdi.

Yapılan kontrollerde Yılmaz’ın kendini vurduğu ve hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Yılmaz’ın olay öncesi yazılı not bıraktığı ve Jandarma ekiplerince nota el konulduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yılmaz’ın cenazesi Amasra İlçesine bağlı Şükürler köyünde ikindi namazını müteakip toprağa verilecek.

Etiketler Ramazan Yılmaz yeniden refah partisi
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