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Yeniden Refah Partisi'nde istifa depremi

Yeniden Refah Partisi'nde istifa depremi
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31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden Aziziye Belediye Başkanı olarak seçilen Emrullah Akpunar, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Erzurum'un merkez Aziziye ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Emrullah Akpunar, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Aziz hemşehrilerim; gördüğüm lüzum üzerine mensubu olduğum Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğimin bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle bilinmesini arzu ettiğim bir husus var ki, o da bizim şiarımızın; nerede olursak olalım ve hangi kulvarda koşarsak koşalım, tek gayemizin hemşehrilerimize hizmet etmek olduğudur. Rabbim hayırlara vesile kılsın inşallah.” dedi.

Yeniden Refah Partisi'nde istifa depremi - Resim : 1

Etiketler refah partisi istifa 31 mart seçim
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