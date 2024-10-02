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Yeniden Refah'ta 2 belediye başkanı istifa etti

Yeniden Refah'ta 2 belediye başkanı istifa etti
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Yeniden Refah Partisi’nden iki belediye başkanı istifa etti.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi’nden Beşiri Belediye Başkanı seçilen Alpaslan Karabulut ile Balpınar Belde Belediye Başkanı seçilen İmadeddin Ekmiş, partilerinden istifa ettiklerini açıkladılar.

Görevlerine bağımsız olarak devam edeceklerini belirten iki isim açıklamada şu ifadelere yer verdi: *Beşiri ve Balpınar halkının talepleri doğrultusunda hemşehrilerimizle beraber bu yolda ortak düşünce ve akılla hareket ediyoruz. Halkımızdan gelen çağrılara daima öncelik gösteriyoruz. Geçen süre içerisinde halkla sürekli beraber istişare içinde hareket ediyoruz. Onlarla olan gönül birlikteliğimize her zaman sadık kalacağız. Bununla birlikte bizden sevgisini esirgemeyen halkımız için en doğru zeminde hizmet ve çalışmalara devam edeceğiz.

*Halkımızdan gelen bütün istek ve talepleri aldık ve her zaman halkımızdan gelen taleplere çare olmaya çalışacağız. Beşiri halkı ve Balpınar halkına daha iyi hizmet verebilmek için halkımızla istişare edip birlikte aldığımız ortak kararla belediye başkanlığı görevine bağımsız olarak devam etme kararı aldık.

İlçemize ve beldemize daha iyi hizmet ve yatırımların olabilmesi için ilçemizin ve beldemizin geleceğinin konuşulması adına aldığımız bu karar en ince ayrıntısına kadar halkımızın görüşleriyle desteklenmiştir. Halkımızla beraber almış olduğumuz bu kararımızın hayırlara vesile olması dileklerimizle kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."

"ÖNCEKİ DÖNEMDEN BORÇLAR" VURGUSU

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Ziyaülhak Yamaç ise belediyelerin önceki dönemden kalan borçları nedeniyle üretemez duruma düştüklerini ifade ederek bazı başkanların daha konforlu ve tehditsiz bir alanı tercih ettiklerini söyledi.

Etiketler yrp yeniden refah partisi istifa belediye başkanı
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