Yeniden yükselişe geçen altın fiyatları için yeni tahminler belli oldu

Altın fiyatları Mayıs ayı ortasında rekor seviyelerden düşüşe geçmiş ve yatırımcısını üzmüştü. Ancak piyasalar altın fiyatlarının daha da geri çekilmesini beklerken altın mayıs ayının son günlerinde yeniden yükselişe geçti. Peki uzmanlar ne diyor ? İşte altın fiyatları için önümüzdeki günlerin şifreleri..

Piyasalarda haftanın son işlem gününde başta Dolar ve Euro olmak üzere yabancı para birimlerinin Türk Lirası karşısında zirvedeki seyri devam ederken, 2025 yılında rekor kırmaya doyamayan ancak Mayıs ayında düşüş eğilimine giren altın fiyatları ve Bitcoin bir anda yükselişe geçmişti.

Hem küçük, hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın Mayıs ayındaki düşüş eğilimine son verdi ve geçtiğimiz haftaki son 6 ayın en kötü performansının ardından haftayı kazançla kapatmıştı.

Altın fiyatlarında herkesi ters köşe yapan değişim sonrasında Ekol TV yayınında altınla ilgili değerlendirmelerini aktaran ekonomist Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı:

"Altın ons dolarla ilgili daha önce bir dalgalanma sürecinin içerisinde olacağının altını çizmiştik. Bu dalgalanma maalesef devam ediyor. Neden? Çünkü Trump bir açıklama yapıyor, sonra bir geri adım atıyor, biraz yumuşuyor, vergi tarifeleriyle ilgili karşılıklı pazarlıklar oluyor, akabinde bir bakıyorsunuz, vergilerde ciddi bir indirim gündeme geliyor. Tabii bu arada, ciddi bir borç problemi var Amerika'nın ve bu borç problemi nedeniyle de notu da düşürüldü.

Bunların hepsi üst üste geldiğinde çok dengesiz bir ortam oluşuyor. Çok belirsiz bir ortam oluşuyor. Amerika bir yandan vergi gelirlerini azaltacak bir hamle yaparken öbür taraftan borçları nasıl ödenecek soru işaretleri de artıyor. Bununla beraber faizlerin hızla düşürülmesini söyleyen bir Trump varken öbür taraftan bakıyoruz; Amerika'da kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli tahvillerde kısa vadeden uzun vadeye doğru artan bir faiz oranı silsilesi var. Yani verim eğrisi yukarı yönlü. Bu da gelecekte faizlerin yükselmesi gerekliliğini ortaya koyan bir gösterge. Şimdi tabii bir yandan politika faizlerinin düşürülmesi için Fed'e baskı yapılıyor, öbür taraftan vergi gelirleri azaltılıyor, bir diğer taraftan da borç yükü nasıl çevrilecek karamsarlığı var. Tabii bütün dünya ne yapıyor? Bunun karşılığında bir belirsizlik ortamı olduğu için de işte altına doğru bir kayma oluyor.

Tekrar güvenli liman altın olarak görülmeye başlandı ve son aşağı yukarı 5 gündür altında ufak ufak yukarı hareketlenmeler oldu ve orta vadeli göstergeler de altında tekrar yukarı sinyalleri vermeye başladı.

O yüzden de önümüzdeki dönemde yeni olumlu herhangi bir gelişme olmazsa para piyasaları için altın ons dolar büyük ihtimalle 3440'ları deneyecek gibi görünüyor ki kapanış 3357'lerde. Buna bağlı olarak da Türk lirasında biliyorsunuz dolar TL grafiğine baktığımız zaman cetvel gibi dümdüz bir piyasa görüyoruz. Yani çok doğal bir hareket yok. Kontrollü bir piyasa. Dolayısıyla burada bir değişiklik öngörülmüyor. Altın TL'de de gram altında da onstaki ons dolar hareketine bağlı olarak bir hareket söz konusu. Grafikler de zaten birbirine çok fazla benziyor. Böyle bir ortamda eğer biz altın onsta 3400'lü fiyatları öngörüyorsak önümüzdeki süreç içerisinde gram altında da büyük ihtimalle fiyatlar 4.500'lere doğru gitmeye devam edebilir"