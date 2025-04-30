Yenidoğan Çetesi davasında 10 sanığa tahliye

Yenidoğan Çetesi davasında ara karar açıklandı. Mahkeme, 10 sanığın tahliyesine ve 5 sanığın adli kontrol talebinin kaldırılmasına karar verdi.

İstanbul’da bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi’nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme, dava dosyasında tutuklu bulunan 10 sanığın tahliyesine ve 5 sanığın adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde adliyenin konferans salonunda görülen duruşma saat 11.00 sıralarında başladı. Duruşmada bugün tutuklu ve tutuksuz tüm sanıkların avukatları savunmasını tamamladı.

'BU DURUMU KABUL ETMİYORUZ'

Tutuklu sanık S.N.T.'nın avukatı birleşen dosya yönünden katılma taleplerinin reddine karar verilmesini istedi. 'Aleyhe hususları kabul etmiyoruz' diyen avukat, “S.N.T. ile ilgili verilmiş bir sulh ceza kararı yoktur. Dosya kapsamında tek somut delil olarak kabul edilen ve yasa dışı şekilde ele geçirilen tape kayıtları yüzünden tutukludur. Bu durumu kabul etmiyoruz. Müvekkilimin tahliyesini istiyoruz" dedi.

T.T. avukatı ise “Müvekkilimin varsa bir suçu ceza alsın ama dosya kapsamında görünüyor ki böyle bir durum yok. T.T.'in diğer sanıklarla bağlantısı da yok. Ayrıca müvekkilim 'Opera' bebeğin yaşaması için elinden gelen her şeyi yapmıştır. Tutukluluk yerine adlı kontrol tedbiri uygulanmasını talep ediyoruz" dedi.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Mahkeme heyeti 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek' suçundan yargılanan M.K.Z.'nin dosyasının ayrılmasına hükmetti. Öte yandan tanık sıfatıyla dinlenen Ş.Ç. hakkında suç duyurusunda bulundu. A.A. ve S.Ş. hakkında tutuklama emrinin devamına karar verilirken bazı sanıkların cep telefonlarının iade talebi reddedildi. Tutuksuz sanıklar G.K.K., İ.O., H.V., M.K. ve T.Ö.'nün adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verildi.

10 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme, tutuklu sanıklardan Tıbbi Sekreter A.A., Tıbbi Sekreter G.P., Doktor B.M., Hemşire F.A., Esenyurt Belediyesinde Sağlık İşleri Müdürü R.K., Sağlık memuru R.K., Tıbbi Sekreter M.P., Hemşire D.K., TRG Hospitalist Hastanesi idari müdürü M.M. ve Tıbbi Sekreter S.Ü.'nün tahliyesine karar verdi. Tahliye olan sanıklar hakkında 'yurt dışı çıkış yasağı' ve 'imza atma' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Geri kalan 19 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken duruşma 30 Haziran saat 10.00'a ertelendi.

'ALNIMIZ AK, BAŞIMIZ DİK'

G.P.'nin avukatı Elif Asena Macit, tahliye kararı sonrası, “Türk adaletin tecelli ettiği bir nisan günüdür bugün. G.P. suçsuzdur savunmalarımızın nihai sonucudur. Alnımız ak, başımız dik, vicdanımız rahattır. Bu süreçte hem müvekkil hem bir kız kardeşti benim için. Akşam Silivri cezaevinden kendisini almaya gideceğim. Çok sevinçliyiz'' dedi.

DHA