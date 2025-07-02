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Yenidoğan Çetesi davasında 3 sanığa tahliye kararı

Yenidoğan Çetesi davasında 3 sanığa tahliye kararı
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Yenidoğan Çetesi’nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın 5’inci duruşmanın 3'üncü gününde ara karar açıklandı. Mahkeme, 3 sanığın adli kontrol tedbiriyle tahliyesine hükmederek, duruşmayı 9 Eylül tarihine erteledi.

İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi’ne yönelik düzenlenen 2. dalga operasyona ilişkin geçtiğimiz günlerde iddianame hazırlanmıştı. Çete lideri olduğu iddia edilen F.S. ile birlikte hareket ettikleri belirlenen şahıslara yönelik hazırlanan ve ana dava dosyası ile birleştirilen iddianame ile sanık sayısı 58’e yükselmişti.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada, 19’u tutuklu 58 sanık ile tarafların avukatları hazır bulundu.

"Zararın giderilmesi için SSK’ya 50 bin lirayı yatırdık"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık M.Ö.’nün avukatı, "M.'nin eylemi maddi menfaat ve para karşılığında diyebileceğimiz gibi hasta yönlendirmektir. M.'nin yönlendirmesi, tıbbi müdahale etmesi söz konusu değildir. M.'in eyleminin hasta yönlendirmek olduğu ortaya çıkmıştır. M., hasta yönlendirme görevinden ayrıldıktan sonra, Serdar Yüksel hasta yönlendirmeye devam etmiştir. R.K. da yönlendirme yaptı. Bu hususlar hesap hareketlerinde mevcuttur. Bu yönlendirmeyle örgüt bağlantısı ve SGK dolandırıcılığını kabul etmiyoruz. Örgüt olarak bunu değerlendirmek ağır bir sorumluluk getirmektedir. M. ve F.S. arasında bir rekabet durumu söz konusu. Kendisi 15 aydır tutuklu. Zararın giderilmesi için SSK’ya 50 bin lirayı yatırdık. Adalete güveniyoruz. ATK’dan gelecek dosyadan ortaya çıkacak husus nettir" diye konuştu.

Tutuklu sanık T.T.'nin avukatı, müvekkilinin 1 yıldır tutuklu bulunduğunu, müvekkilinin ve delil karartma şüphesi olmadığını ifade ederek, tahliyesini talep etti.

3 sanık hakkında tahliye kararı

Mahkeme heyeti, duruşmaya verdiği 1 saatlik aranın ardından açıkladığı ara kararında, Esenler Güney Hastanesi hemşiresi H.G., hemşire M.S. ve hemşire N.K.'nin 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'imza' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine hükmetti. Mahkeme heyeti, ayrıca bazı tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol şartlarının kaldırılmasına hükmetti.

16 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi

Diğer tutuklu sanıkların sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar veren mahkeme heyeti, aralarında örgüt elebaşı F.S.'nin de bulunduğu 16 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı 9 Eylül tarihine erteledi.

İHA

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Etiketler yenidoğan çetesi dava ara karar sanık tahliye
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