Yenidoğan Çetesi davasında ara karar açıklandı. Mahkeme, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

İstanbul'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan F.S. ve İ.G.'nin de aralarında bulunduğu 26'sı tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına devam edildi. Ara kararını açıklayan mahkeme, 26 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmederek, reddi hakim talebinin değerlendirilmesi için dosyanın 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi. Duruşma 18 Şubat 2025 saat 10.00'a ertelendi.

Duruşma, Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi Salonunun kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle konferans salonunda görülüyor. Duruşmada organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor F.S.'nın da aralarında bulunduğu 26 tutuklu sanıkla bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve avukatlar hazır bulundu. Saat 10.45'te başlayan duruşma sanık avukatlarının beyanlarıyla devam ediyor. Yenidoğan davasının dünkü duruşmasında sanık avukatlarının, duruşma savcısının değiştirilmesi talebi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reddedilmişti.

MAHKEME BAŞKANIYLA SANIK AVUKATI ARASINDA TARTIŞMA

Duruşmada savunmaların alındığı sırada tutuklu sanık F.S.’nın avukatı, "Ben sanıkla görüşmedim, bir işlem yapılacaksa ve savunma yapacaksam, dosyayı görmem lazım. Duruşmanın ertelenmesini talep ediyorum" dedi. Talebi değerlendiren mahkeme heyeti süre kararını ara kararda değerlendirileceğini belirterek, duruşmanın devam etmesine karar verdi. Karara sanık avukatı tepki gösterirken, mahkeme başkanıyla sanık avukatı arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Bunun üzerine sanık avukatı, duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle salondan dışarı çıkarılırken polislere direndi. Duruma diğer avukatlar da tepki gösterirken, salonda kısa süreli tartışma yaşandı.

'BEBEK KATİLİ OLARAK YARGILIYORSUNUZ'

Tutuklu Sanık İ.G.'nin avukatı, "Benim müvekkilim tüm gerçekleri harikulade anlattığı için bize çok birşey kalmıyor. Özellikle ilk duruşmanın tamamında vicdandan bahsedildi. Müvekkilimin adını aldığı ödüllerden siliyorlar. Tüm bebeklerin halen tedavisinde 'İnsanlıktan nasibini almamışlar çetesi' denilen isimlerin verdiği eğitimler kullanılıyor. En iyi isimleri 'Bebek katili' olarak yargılıyorsunuz. Tokluoğlu bebek için aile böbrek rahatsızlığı var diyor siz ona da inanmıyorsunuz. Duruşma savcısı 'Soruşturma savcısıyla duruşma öncesinde de görüşüyorduk' dedi. Biz dün reddi hakim yapmadık. Duruşma savcısıyla soruşturma savcısı öncesinde de görüşüyorsa bizim lehimize delili kim toplayacak? Ben hiçbir bebeğin evrakını dosyaya sokamıyorum. Bugün itibariyle bir evrak daha sundum bunu da suç duyurusu olarak kabul edersiniz. Müvekkilim kendi çocuğu Mete G.’nin yenidoğanda yattığı evrakları sundum. Bunlar bebek katili ya, kendi çocuklarını da yenidoğana yatırdılar. Basında da, kamuoyunda da buradan bebek katili çıkaramayacaksınız. Tek talebim 3 ay geriye sarıp Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne kaç bebek sevk edildi ve kaç bebek vefat etti bakın." dedi.

'TAHLİYESİNİ TALEP EDİYORUM'

Tutuklu sanık R.K.'nin avukatı, "Bu davaya baktığımda ben bir kumpas görüyorum. Benim müvekkilimin işe giriş tarihi bellidir, hangi belgelere imza attığı bellidir. Dosyadaki somut belgelere bakıyorum, nöbet listeleri var. Nöbet listesinde ismi yok. R.K.'ın tutuklandığı yetmiyormuş gibi eşini de tutukladılar. Müvekkilim örgütle suçlanıyor ama F.S.'yı tanımıyor. K., üzerine atılı suçu işlememiştir. Tahliyesini talep ediyorum" dedi. Sanık S.Y.'nin avukatı ise, "Müvekkilimin tahliyesini talep ediyoruz" diye konuştu.

'MÜVEKKİLİM ALEYHİNE DELİL BULUNMUYOR'

Sanık S.N.T.'nın avukatı, "Dosyada delil olarak gösterilen tape kayıtlarının nasıl alındığı bilinmiyor. Sulh Ceza kararı alınmadan müvekkilimin telefonundaki tape kayıtları, cımbızlanarak alınmıştır. Ses kayıtları ve tape kayıtları kanuna aykırı şekilde elde edilmiştir. Yok edilmesini talep ediyorum. Tutuklanmadan 4 ay önce işten ayrılıyor ve F.S.'nın asistanı olarak evden çalışma sistemiyle işe başlıyor. Müvekkilim aleyhine bir delil bulunmuyor. Suçlamaları kabul etmiyoruz. SGK'yı dolandırma hususunda bunun muhatabı hemşireler midir? Tahliyesini talep ediyoruz" dedi.

'VAR OLAN DELİLLER BİZİMLE İLGİLİ DEĞİL'

M.G.'nin avukatı ise "Müvekkilimle bağlantı olan tüm deliller toplanmıştır. Müvekkilim 2 kere gözaltına alınıyor, serbest bırakılıyor. Yurtdışı çıkış yasağı konmadan tutuksuz yargılandı ve her duruşmaya geldi. Buna rağmen tutuklandı; var olan delillerin bizimle alakalı olmadığını söyledik. Aleyhe bir delil yaşanmadan, Gürül’ün tutuklanması ve tutukluluk halinin devamının istenmesi peşin hükümdür. Yargılama sürecinde öne sürülen iddialar araştırılmak yerine 'Nasıl yok edilir?' düşüncesine girilmiştir. Müvekkilimin tahliyesini talep ediyorum" dedi.

'UZMAN GÖRÜŞÜ BİZ SUÇLU BULACAK'

Tutuklu sanıkların avukatlarının savunmaları sırasında söz alan F.S. ise, "Mesleki uzman görüşü üzerinden yapılan birşey olmamıştır. Bana göre bu iddianamenin kabul edilmemesi lazımdı. Otopsiler yapılsaydı, bebek katili olmayacaktık. Hiçbir adli işlem, bizim istememize rağmen yapılmadı. 10 hastaneyi kapattınız, yok ettiniz, iddianame hazırladınız. Bunların hesabını veremezsiniz. Hakkımızda iddianamede yanlış algılar var. Buradaki 10 hastane dışında çalıştığımız hastaneler de vardı. O hastanelerin hiçbiri hakkında işlem yapılmadı, iddianame yanlış kuruldu. Yanlış katlarla bina inşa edemezsiniz. Hakkımızda bu iddianamedeki yanlışlardan dolayı bir algı var. Uzman görüşü bizi suçlu bulacak. Bu iş böyle nasıl çözülecek bilemiyorum. Adli Tıptan yeni raporlar istendi. Bu operasyonun direktifle yapıldığı, hangi hastaneler olduğu belirtildi. Bu iş nasıl çözülecek bilmiyorum" şeklinde konuştu. Duruşmaya 14.00 sıralarında 1.5 saat ara verildi.

TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti tarafından 1.5 saat ara verilen duruşma saat 16.00 sıralarında başladı. Mahkeme heyeti ara kararını açıklayarak, sanık avukatlarının reddi hakim talebinin değerlendirilmesi için dosyanın Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi. Mahkeme heyeti ayrıca, 26 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmederek, duruşmayı 18 Şubat 2025 saat 10.00'a erteledi.