Yenidoğan çetesi doktorlarına meslekten ''kısmi'' men

İstanbul'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek hem haksız kazanç sağladıkları hem de ihmalleri sonucu bebeklerin ölümlerine neden oldukları iddia edilen Yenidoğan Çetesi'nin davasında yargılanan doktorlar 3 yıl meslekten men edildi.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 46 sanığın yargılandığı davanın 3'üncü duruşmanım görülmesine 2'inci gününde devam ediliyor.

Duruşmada, sanıkların yoklamalarının alındığı sırada, sanık avukatı, tutuklu müvekkiline su vermek istedi. Duruma jandarma engel olmak isteyince, diğer sanık avukatları olaya tepki gösterdi ve kısa süreli gerginlik yaşandı. Salonda bulunan polisler tarafları sakinleştirmek için müdahale ederken, duruşma tarafların yoklamaları ile devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslekleri Kurulu, Yenidoğan Çetesi davasında yargılanan doktorlarla ilgili kritik bir karar aldı. Kurul, söz konusu doktorların 3 yıl boyunca mesleklerini icra etmelerini yasakladı.

DHA / İHA