Yenidoğan Çetesi soruşturmasında 2 hastanenin fişi çekildi

Sağlık Bakanlığı, ''yenidoğan çetesi'' olarak bilinen şüpheliler hakkında geçen yıl cezai işlemlerin yapıldığını belirterek, söz konusu hastanelerin faaliyetleri hakkında başlatılan inceleme sonucu hukuki yaptırım süreçlerinin devreye alındığını duyurdu. Öte yandan soruşturma kapsamında iki hastanenin faaliyetleri askıya alındı.

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden çeteye ilişkin iddianamede yer alan 2 hastanenin faaliyetleri askıya alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 22'si tutuklu 47 şüphelinin yer aldığı "Yenidoğan çetesi" hakkındaki iddianamede, "malen sorumlu" sıfatıyla yer alan 19 özel hastaneden ikisinin faaliyetlerinin askıya alındığı ortaya çıktı.

Anadolu Ajansı (AA) ekibinin görüntülediği söz konusu hastanelerden Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin eylül, Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesi'nin ise mayıs ayından beri faaliyet yapmadığı öğrenildi.

Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin camında el yazısıyla "Hastane kapalıdır" şeklinde bilginin yer aldığı, hastanenin kapı girişinin ise iki dubayla bağlanıp kapatıldığı gözlendi.

İki hastanenin güvenlik kulübesinde de kimsenin görev yapmaması ve boş olması dikkati çekti.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı, “Sağlıkta İllegalite ve Kötü Uygulamalara İzin Vermeyeceğiz” başlığıyla bir açıklama yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kamuoyunda 'yenidoğan çetesi' adıyla bilinen, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen kişilerle ilgili olay, Mayıs 2023’te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen bir operasyonla tespit edilmiş, cezai işlemler yapılmış ve konu adli makamlara iletilmiştir. Sağlık Bakanlığımız tarafından söz konusu hastanelerin faaliyetleri hakkında başlatılan inceleme sonucu hukuki yaptırım süreçleri devreye alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı olarak özveriyle görevini yerine getiren, insanların hayatını kurtaran ve şifa dağıtan sağlık çalışanlarımızın insanlık dışı davranışlarda bulunan kişiler sebebiyle töhmet altında kalmasına izin vermeyeceğiz. Yargıya intikal etmiş sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadeleri kullanıldı.

BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yenidoğan çetesine ilişkin açıklama yaptı.

Sürecin mayıs 2023 yılında başlatıldığını kolluk kuvvetlerinin gerekli işlemi yaptığını hatırlatan Memişoğlu, "İllegaliteye izin vermeyeceğiz." dedi.

Memişoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Sağlık sistemimizin dünyanın en iyi sağlık hizmetlerini sunabiliyor ve dünyaya örnek. İllegaliteye ve yanlış uygulamalara izin vermeyeceğiz. Bu Türkiye'nin değeri. Maalesef Türkiye'nin bu değerlerine saldırılar oluyor. Bu konuda her türlü önlemi alıyoruz. Kamuoyu, yenidoğan çetesiyle ilgili insanlıktan nasibini almamış bazı kişilerin organizayonuyla meşgul ediliyor. Kabul edilemeyecek illegalite. Hastanelere cezalar ve kapatma cezaları uygulandı.

Devlet olarak her zaman peşinde olacağız. Bu Mayıs 2023 yılında İl Sağlık Müdürlüğü'nün bir ihbarı mali şubeye ve savcılığa bildirmekle başlayan bir süreç. İl Sağlık Müdürlüğü'nün yazısıyla başlayan organizasyonu tespit ve ispatıyla birlikte bu süreçte suçlular tutuklandılar.

Bunların içinde bazı sağlık çalışanları olduğu gibi sağlık dışı çalışanlar da vardı. Adli süreç devam etmektedir. Bu süreçte hem gereği hem de cezalandırılması ve devlet, Sağlık ve Adalet, İçişleri Bakanı olarak gereğini yapıyoruz."

ŞAFAK VE AVRUPA ŞAFAK HASTANELERİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Şafak ve Avrupa Şafak Hastaneleri’nden ‘Yenidoğan Olayları’ ile ilgili iddialara yönelik açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlara yer verildi:

“Son günlerde medyada yer alan ve kamuoyunu derinden etkileyen ‘Yenidoğan Olayları’ ile ilgili iddialara yönelik olarak, İstanbul Şafak ve Avrupa Şafak Hastaneleri hakkında çıkan asılsız haberlere karşı bir açıklama yapma gereği doğmuştur.

İstanbul Şafak ve Avrupa Şafak Hastaneleri, uzun yıllardır sağlık sektöründe güvenilir ve saygın bir hizmet sunmakta olup, her zaman hasta güvenliği ve sağlığını en yüksek öncelik olarak görmüştür. Bahsi geçen ‘yenidoğan olayları’ ile ilgili hastanelerimizin hiçbir şekilde tanık olarak da sanık olarak da bu dava dosyası ile bağlantısı bulunmamaktadır.

Hastanelerimizin adını bu tür spekülatif haberlerle ilişkilendirilen iddialar hem kurumsal itibarımıza zarar vermekte hem de halk arasında gereksiz bir panik oluşturmaktadır. Konu ile ilgili olarak hukuki süreç başlatılmış olup, yasal haklarımız saklıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

AA