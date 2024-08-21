  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yenilenmiş telefon, tablet ve bilgisayarlara da kayıt zorunluluğu getirildi

Yenilenmiş telefon, tablet ve bilgisayarlara da kayıt zorunluluğu getirildi

Yenilenmiş telefon, tablet ve bilgisayarlara da kayıt zorunluluğu getirildi
Güncelleme:

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi adına yenilenmiş ürün satışlarında elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış ürünler Ticaret Bakanlığınca oluşturulacak bilgi sistemine kaydedilecek.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, düzenlemeyle, ikinci el cep telefonu piyasasında kayıt dışılığın ve güvensizliğin ortadan kaldırılması, kullanım ömrü henüz dolmayan teknolojik ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılması, israfın ve çevreye verilen zararların önlenmesi, ithalatın azaltılması ve tüketicilerin bütçelerine daha uygun bedelle, güvenli bir şekilde ikinci el ürün almalarının amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, 2021'de yapılan ek düzenlemelerle, yenilenerek satışa sunulabilecek kullanılmış malların listesi, cep telefonu ve tabletlerin yanı sıra akıllı saatler, bilgisayarlar, oyun konsolları ve modemleri de kapsayacak şekilde genişletildiği hatırlatıldı.

Gelişen piyasa şartları, teknolojik gelişmeler, artan çevre hassasiyeti, yenilenmiş ürün sektörünün büyüme potansiyeli ve tüketicilerin yenilenmiş ürün tecrübelerinden elde edilen geri dönüşlerin bu alanda birtakım güncellemeler yapılması gerekliliğini oluşturduğu bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yenilenmiş ürünlerin belirlenen standartlara uygun olarak yaygınlaşması hedeflenmektedir. Yapılan yeni düzenleme ile yenileme merkezlerine şubelerinin yanı sıra yenileme yetkisi verecekleri ticari işletmeler aracılığıyla da yenileme yapma imkanı tanınmakta, böylece yenileme hizmeti sunacak TSE hizmet yeterlilik belgesi sahibi hizmet noktası ağının genişletilmesi amaçlanmaktadır. Yenileme yetkisi suistimallerine karşı koruyucu tedbirler getirilmektedir. Söz konusu yeni düzenleme uyarınca yenileme yetkisi verilen ticari işletmenin bu yetkiyi başka işletmelere devretmesi kesin olarak yasaklanarak, yenileme hizmetinin yalnızca yetkin işletmelerce sunulması sağlanmaktadır."

Açıklamada, hukuki aykırılıklar için de adil, ölçülü, gerekli ve orantılı yaptırımlar öngörüldüğün belirtilerek, düzenleme uyarınca aykırılık halinde belge iptalinin yanı sıra ihlalin niteliğine göre belgenin 6 aya kadar askıya alınması yaptırımı getirilerek, mevcut yaptırımların ihlale uygun olarak kademeli hale getirildiği bilgisi verildi.

Düzenlemelerin hem sektörün hem de tüketicilerin menfaatine hizmet edecek ticari atmosferin oluşmasına katkı sağlanması hedeflendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kullanılmış ürünlerin kayıt altına alınmasına yönelik öncül adımların atılması amaçlanmaktadır. Sektöre yönelik bütüncül bir yaklaşım sergilemek adına, elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış ürünlerin Bakanlığımız tarafından oluşturulacak bilgi sistemine kaydedilmesi zorunlu hale getirilmektedir. Söz konusu uygulamanın detaylarına ilişkin esaslar ise Ticaret Bakanlığınca ayrıca ilan edilecek, yeni düzenlemede belirtilen üç aylık geçiş süreci sonrasında hayata geçirilecektir. Sektörün büyümesi teşvik edilirken, tüketicilerin korunması için alınan tedbirlerin etkinliği korunmaktadır. Yapılan yönetmelik değişikliği uyarınca yenileme yetkisi verilen şubeler ve ticari işletmeler ile yenileme merkezi arasında müteselsil sorumluluk ilişkisi tesis edilerek, tüketicilerin haklarını ararken, muhataplarına ulaşmaları da garanti altına alınmaktadır."

Etiketler kaydettirilme zorunluluğu yurtdışı yenilenmiş cihaz yenilenmiş cihaz
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fatih Terim'in fon vurgunu davasındaki ifadesi ortaya çıktı Fatih Terim'in fon vurgunu davasındaki ifadesi ortaya çıktı Türk bilim insanının icadı İngiltere'den ödül aldı Türk bilim insanının icadı İngiltere'den ödül aldı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitmişti... Genç kızın midesinden çıkan şoke etti Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitmişti... Genç kızın midesinden çıkan şoke etti İki ilimiz peş peşe depremlerle sarsıldı İki ilimiz peş peşe depremlerle sarsıldı İstanbul Boğazı'nda can pazarı: Tekne battı, 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp İstanbul Boğazı'nda can pazarı: Tekne battı, 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp Sosyal medyada paylaştığı fotoğraf yüzünden öldürüldü Sosyal medyada paylaştığı fotoğraf yüzünden öldürüldü Altın yatırımcıları dikkat: Rekor kırdı diye koşup, paranızdan olabilirsiniz Altın yatırımcıları dikkat: Rekor kırdı diye koşup, paranızdan olabilirsiniz Trafikte polise saldırı anı kamerada Trafikte polise saldırı anı kamerada TBMM'de sandalye dağılımı değişti TBMM'de sandalye dağılımı değişti Meteoroloji'den çok sayıda ilimiz için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den çok sayıda ilimiz için sağanak yağış uyarısı
Gündeme bomba gibi düşen iddia: ''Mehmet Şimşek istifa etmek istedi'' Gündeme bomba gibi düşen iddia: ''Mehmet Şimşek istifa etmek istedi'' Hapisten çıkan Dilan Polat tüm ''enerjisi''yle geri döndü Hapisten çıkan Dilan Polat tüm ''enerjisi''yle geri döndü Aleyna Kalaycıoğlu'ndan aylar sonra gelen Survivor itirafı Aleyna Kalaycıoğlu'ndan aylar sonra gelen Survivor itirafı Wilma Elles adını değiştirdi Wilma Elles adını değiştirdi 100 kişilik iş ilanına, 2 günde 1.500 kişi başvurdu 100 kişilik iş ilanına, 2 günde 1.500 kişi başvurdu Deniz Uğur’dan şarkıcı Nilüfer hakkında suç duyurusu Deniz Uğur’dan şarkıcı Nilüfer hakkında suç duyurusu Nelere tanıklık ettiğine inanamazsınız: Dünyanın en yaşlı insanı öldü Nelere tanıklık ettiğine inanamazsınız: Dünyanın en yaşlı insanı öldü BMW yüzbinlerce aracı geri çağırdı BMW yüzbinlerce aracı geri çağırdı İstanbul'da sır cinayet: Genç müzisyen elleri, ayakları ve ağzı bağlı halde ölü bulundu İstanbul'da sır cinayet: Genç müzisyen elleri, ayakları ve ağzı bağlı halde ölü bulundu