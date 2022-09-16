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  3. Yer altında ''jelibon'' rezervi bulan, Aboubakar'ı ''şehit'' eden Gökçek'ten yeni bomba

Yer altında ''jelibon'' rezervi bulan, Aboubakar'ı ''şehit'' eden Gökçek'ten yeni bomba

Yer altında ''jelibon'' rezervi bulan, Aboubakar'ı ''şehit'' eden Gökçek'ten yeni bomba

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa ettirildikten sonra sosyal medyada paylaşımlarını sürdüren Melih Gökçek yaptığı "yanlış" paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Ankara'nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu. Twitter'ı aktif bir şekilde kullanan ve milyonlarca takipçisi olan Gökçek, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalara ilişkin yaptığı paylaşımla günün en çok konuşulanları arasına girdi.

Geçtiğimiz aylarda, Türkiye'de "jelibon rezervi" bulunduğunu iddia eden ve Beşiktaşlı eski futbolcu Vincent Aboubakar'ın photoshop olan görüntüsünü "şehit" olarak paylaşan Gökçek, bu kez "SİHA" paylaşımıyla olay yarattı.

OYUN GÖRÜNTÜSÜNÜ, SİHA SANDI

Azerbaycan ordusunun SİHA ile Ermenistan askerlerini vurduğunu gösterdiği iddia edilen görüntüyü paylaşan Gökçek, "Hay maşallah. Aranan layığını bulur. Umarım Yunanistan ders alır" notunu düştü. Ancak Gökçek'in paylaştığı görüntünün aslında bilgisayar oyununa ait olduğu ortaya çıktı.

 Gökçek, gerçeği fark ettikten sonra açıklamasını sildi ancak paylaşım kısa sürede günün konuları arasına girdi.

melih gökçek'in oyunu gerçek sandığı paylaşımı

 

 

Etiketler melih gökçek oyun siha paylaşım savaş azerbaycan ermenistan
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