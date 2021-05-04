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Yer: Antalya... Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Antalya'da denetimler nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Denetimden kaçan bazı sürücülerin geri geri gittiği görüldü.

Koronavirüs tedbirleri kapmasında, ülke genelinde 17 gün uygulanacak tam kapanmanın 5'inci gününde, Antalya'da kontroller sıklaştırıldı. Sokak ve caddelerde polis ekipleri tarafından oluşturulan noktalarda, araçlardaki kişiler ile yayaların izin belgelerine bakıldı. Kentin ana yollarından olan Sabancı Bulvarı'nda çift taraflı kurulan kontrol noktasında da araçlardaki kişilerin belgeleri kontrol edildi. Bu sırada yol boyu uzun araç kuyruğu oluştu. Denetime girmek istemeyen bazı sürücüler ise araçlarıyla geri geri gidip, başka caddelere yöneldi.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ise yine turistlere kaldı. Kısıtlamadan muaf turistler, sıcak havayı denize girerek ve güneşlenerek değerlendirdi. Sahilin üstündeki yolda ise polis ekipleri, araçları durdurarak, kontrol etti. Sahil bandında da atlı polisler, yürüyüş yapan ve oturan kişilerin kimliğine ve belgelerine baktı. Sahilde oturan Hasan A.'ya, atlı polis ekibinin uyarılarına rağmen maskesini takmayınca para cezası uygulandı.

 

 

 

DHA

Etiketler antalya denetim tam kapanma
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