Yer: İstanbul... Koronavirüs kuyruğunu soyunarak protesto etti

Türkiye'de artan koronavirüs vakaları sonrası sokağa çıkma kısıtlamasından yaş sınırlamasına kadar birçok yeni tedbir getirildi. Ülke genelinde vakaların artışı hastanelerin dolmasına, özellikle koronavirüs test sırasının uzun kuyruklara dönmesine neden oldu.

HASTANE ÖNÜNDE ÇIPLAK ŞEKİLDE BEKLEDİ

İstanbul'da ise bir vatandaşın, test kuyruğunu protesto etmek için hastane önünde pantolonunu indirerek durumu protesto ettiği öne sürüldü. Çıplak bir şekilde sıra bekleyen adam, çevredeki başka bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.