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Yer: Kocaeli... Ağaca asılı erkek cesedi bulundu

Yer: Kocaeli... Ağaca asılı erkek cesedi bulundu

Kocaeli'de çamlık bir alanda Vatandaşların fark etmesi sonucu ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde çamlık alanda ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu. Ekipler, şüpheli ölüm üzerinde durduğu olay ile ilgili inceleme başlattı.

VATANDAŞLAR TARAFINDAN BULUNDU
Olay, Derince ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi İsmetpaşa Caddesi’nde bulunun çamlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar tarafından ağaç üzerinde ipe asılı halde Ergün Kalka’nın cansız bedeni bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları inceleme neticesinde Kalka’nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri şüpheli bir durum olup olmadığına dair olay yerinde çalışma yaptı. 48 yaşındaki Ergün Kalka’nın cansız bedeni cenaze nakil aracıyla hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 

Etiketler vahşet ağaç asılı
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