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  3. 01 Mayıs 2020 13:22

Yer: Tunceli... Vaşak, yakaladığı kediyi böyle götürdü

Tunceli’de nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak, bir restoranın bahçesinde kediyi yakaladı. Vatandaşların müdahale etmesi üzerine kediyi kapıp götüren vaşak kameraya yansıdı.

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Olay, Hozat ilçe merkezi çıkışında yer alan bir restoranın bahçesinde yaşandı. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için tüm dünyada koruma altında bulunan vaşak bahçeye gelerek, bir kediyi yakaladı. Durumu fark eden vatandaşlar, kediyi kurtarmak istedi. Bunun üzerine vaşak kediyi alarak hızla bölgeden uzaklaştı. O anları ise yöre sakinlerinden bir vatandaş cep telefonunun kamerasıyla kaydetti.



Görüntüleri çeken Soner Murat, ilçe merkezine yakın bir noktada ilk kez vaşak gördüğünü belirterek, kediyi vaşağın elinden almak için çaba gösterdiklerini ancak başarılı olamadıklarını söyledi.



İHA

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