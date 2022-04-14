Yerden Isıtma Sistemleri

Yerden ısıtma sistemleri günümüzde birçok konutta tercih edilen uygulamalardan bir tanesidir. Isıtma sistemlerinde verim arayan kişiler bu uygulamayı sıklıkla tercih ediyor.

Yerden ısıtma sistemleri mekanın her yerinde eşit sıcaklık isteyenler için tasarlandı. Türkiye’de ve dünyada yerden ısıtma sistemleri beklentileri fazlasıyla karşılıyor. Evinizde ya da iş yerinizde yerden ısıtma sistemlerini güvenle kullanabilirsiniz. Isıyı çok adil şekilde dağıtan bu sistemde daha düşük faturalarla karşılaşabilirsiniz. Yerden ısıtma sistemlerinin sahip olduğu avantajlar bir adım öne çıkmasını sağlıyor. Radyatörlü sistemlere kıyasla çok daha düşük faturalarla karşılaşabilirsiniz. Sistemin rutin bakım masraflarının bulunmaması da artı bir avantaj sağlıyor.

Neden Yerden Isıtmayı Seçmelisiniz?

Yerden ısıtma sistemlerinin konforlu olması pek çok kişinin beğenisini kazanıyor. Evinizin her yerinde eşit sıcaklıklara kavuşabilirsiniz. Yerden ısıtma sistemi radyan ısıyı kullanır. Böylece daha düşük sıcaklıklarda evinizin ortam sıcaklığı yükselir. Bu özellik faturalarınızın da düşmesini sağlar. Enerji verimliliği açısından en uygun sistemler arasındadır. Yerden ısıtma sistemi ısı kaynağından gelen sıcak suyu ortam içerisinde kullanır. Böylece her yerde eşit sıcaklık sağlanır.

Yerden Isıtma Nasıl Çalışır?

Yerden ısıtma sisteminde su özel tasarım borular üzerinden dolaştırılır. Borular merkezi bir manifolda bağlanır. Her odanın sıcaklığı oda termostatı üzerinden ayarlanabilir. Yerden ısıtma sistemleri evinizi ısıtmanın daha verimli bir şekilde sıcak hale getirir. Her odanın sıcaklığının kontrol edilmesi de sistemin öne çıkmasını sağlar. Radyatörler ısıyı konveksiyon akımları üzerinden dağıtır. Radyatörler, ısıyı eşit olarak yaymaz. Ayrıca bu sistemler sağlıksız bir ortam yaratır.

Yerden ısıtma sistemlerinde ise bu tür sorunlar bulunmaz. Kurulumunun kolay olması ve az bakım gerektirmesi sistemin öne çıkmasını sağlar. Sizlere en doğal ve konforlu ısıtma desteğini sunar. Yerden ısıtma sistemi eşit sıcaklığa sahip ortamlara ulaşmanızı sağlar. Evinizin her yerine sıcaklık desteği sunar. Yerden ısıtma sistemi ile zeminleri başarılı bir şekilde ısıtır. Isıtma sistemleri Rehau yerden ısıtma markası aradığınız desteği sizlere verebiliyor. Enerji alanında tasarruf sunan bu marka beklentileri karşılayabiliyor.

Yerden Isıtmada Köpüğü Ne Olmalı?

Yerden ısıtma köpüğü ile ısıtma sistemlerini sağlıklı bir şekilde kullanabilirsiniz. Boru aralarına döşenen ısıtma köpüğü aradığınız sonucu sizlere en iyi şekilde sunar. Yerden ısıtma köpüğü seçerken fiyatlara da dikkat etmek gerekiyor. En uygun malzemelerin kullanılması aradığınız verimi sizlere sunabiliyor. Konut ve işletmelerde gerçekleştirilen yerden ısıtma sistemlerinin uzun yıllar güvenilir bir şekilde kullanabilirsiniz. Yerden ısıtma köpüğü kolayca uygulanabilir. Yerden ısıtma köpüğü izolasyon özelliğine sahiptir.

Yerden ısıtma sistemleri konusunda DES ENERJİ geniş ürün yelpazesi sizlere destek veriyor. Isıtma sistemlerinde her zaman kaliteyi ön planda tutarak hareket eden desenerji.com projelendirme ve danışmanlık konusunda da sizlere yardımcı oluyor. DES Enerji ısıtma sistemlerinde sahip olduğu deneyimle öne çıkıyor.

Kalite standartlarımız sayesinde verdiğimiz tüm hizmetlerde insanların yaşam veya çalışma alanlarında konfor elde etmesi ve huzurlu bir yapı sağlaması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda da firmamız standartları en üst noktaya ulaştırmak için resmi işlemlerini tamamlayarak, gereken belgelere sahip olmayı başarmıştır.

Bugün Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından sektörümüzde çok önemli bir şekilde kabul gören standart belgeleri firmamıza layık görülmüştür. Bu belgelerden biri olarak kalite standartlarını oluşturmak açısından firmamız TSE ISO EN 9000:2001 belgesine sahip olarak hizmet vermektedir. Bir diğer konumda ise yine önemli bir kalite standardı belgesi olması kapsamında verdiğimiz tüm hizmetlerde ve çalışmalarımızda iş sağlığı ve güvenliğini koruyabilmek, personellerimizin ve çevrenin korunabilmesine katkı sağlamak açısından TSE OHSAS 18001 belgesi alımı yapılmıştır.