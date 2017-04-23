Yere yığılmasına rağmen Türk bayrağını bırakmadı

Gaziantep'in İslahiye İlçesi'nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında bayılan 13 yaşındaki Mustafa Karabulut, elindeki Türk bayrağını bırakmadı.

İslahiye'de Demokrasi Meydanı'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle sabah saatlerinde tören düzenlendi. Kaymakam Ramazan Yıldırım, 106'ncı Topçu Alay Komutanı Albay Metin Aydın, Belediye Başkanı Kemal Vural, daire amirleri, gaziler, askeri erkan, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldığı törende Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılarak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kutlamalarda öğrencilerin şiir okuduğu sırada Türk bayrağını tutan Fikret Öztürk Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Mustafa Karabulut baygınlık geçirdi. Karabulut, yere yığılmasına rağmen elindeki Türk bayrağını bırakmadı. Öğrencinin bayıldığını gören yakınındaki bir asker ve öğretmenler hemen yardımına koştu ve onu alanda hazır bulunan ambulansa taşıdı. Sağlık görevlileri tarafından müdahale edilen Karabulut, ayıldıktan sonra, görevlilerin elinden aldığı Türk bayrağını taşıdı. Kan şekeri düştüğü belirtilen Karabulut, "Bir anda gözlerim karardı ne olduğunu anlayamadım. Elimde bayrak vardı, bırakmak istemedim" dedi.