Yerebatan Sarnıcı'nın devrine mahkeme ''dur'' dedi!

Yerebatan Sarnıcı'nın mülkiyet tartışmasında yargıdan kritik karar geldi. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, sarnıcın 2 Haziran'da İBB'den alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesi işlemine yönelik yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Bizans İmparatorluğu döneminden günümüze ulaşan ve İstanbul Tarihi Yarımada'nın en görkemli kültürel miraslarından biri olan Yerebatan Sarnıcı, 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu gereğince mahkeme kararıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tarihi sarnıcı tahliye ederek Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Fatih Kaymakamlığı ekiplerine teslim etmişti.

"Yürütmeyi Durdurma" Kararı

İBB'nin itirazlarını değerlendiren İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 8'inci İdare Dava Dairesi, dosya üzerindeki incelemesini tamamladı. Mahkeme heyeti, devir işleminin hukuki sonuçları ve kamu yararı boyutunu göz önünde bulundurarak, Yerebatan Sarnıcı'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devrine ilişkin işlemlerin yürütmesini durdurma kararı aldı.

DHA