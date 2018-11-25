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  3. 25 Kasım 2018 10:07

Yerel seçimde 8 ilin belediyesi el değiştiriyor !

Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte yapılan anketler artmaya başladı. Anketlerde AK Parti ve MHP'nin ittifak yapması CHP'nin 8 ili kaybetmesine neden oluyor.

Yerel seçimde 8 ilin belediyesi el değiştiriyor !
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Yaklaşan yerel seçim öncesi yapılan anket çalışmalarının sonuçları gelmeye başladı. Son olarak CHP'nin bir anket şirketine yaptırdığı araştırmaya göre, AK Parti ile MHP'nin ittifak yapması durumunda CHP'nin elinde bulunan 8 ilde, belediye başkanlığı değişiyor.

CHP'nin bir anket şirketine yaptırdığı araştırmaya göre; AK Parti ile MHP'nin ittifak yapması durumunda CHP, 8 belediyeyi kaybedecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde bir araya gelerek yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın devam etmesi yönünde karar aldı.

Alınan kararın ardından MHP lideri Bahçeli dün yaptığı açıklamayla MHP'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarmayacağını duyurdu.

Bu açıklamanın ardından büyükşehirlerde 'Cumhur İttifakı' adaylarının şansının arttığı belirtildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN YAPTIRDĞI ANKET

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce yaptırdığı ankete göre de, 'Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde devam etmesi halinde 8 önemli şehirde belediyeler el değiştirecek.

8 İLDE BELEDİYE EL DEĞİŞTİRİYOR

Haber 7'de yer alan habere göre; yapılan araştırmada Burdur, Eskişehir, Giresun, Hatay, Sinop, Yalova, Zonguldak ve Tekirdağ belediyelerini CHP kaybediyor.

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