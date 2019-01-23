Yerel seçimde askerlerin oy kullanmasının önü yeniden açıldı

Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart yerel seçimleri öncesi yaşanan Millet İttifakı lehine yapılan “Büyük seçmen göçü”nün simge yerlerinden biri olan Foça’da kursları tamamlanan askerlerin de oy kullanmasına olanak sağladı.

24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı’nın 6 bin 139 oyla Cumhur İttifakı’nın önünde olduğu Foça’da geçici olarak ilçede bulunan 4 bin 2 askeri personelin seçmen listelerinde yer alması CHP ile seçim kurulları arasında hukuk mücadelesine yol açtı.

Önce CHP Foça İlçe Başkanı Baran Gezmiş, eğitim almak üzere 3 ay süreyle Foça’ya gelen 4 bin 2 askeri personelin seçmen listelerinde yer almasına itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu’nun itirazı reddetmesi üzerine CHP, İl Seçim Kurulu’na başvurdu. İl Seçim Kurulu, 633 kursiyer uzman seçmenin seçmen kütüğünden düşürülmesine karar verdi, 3 bin 369 askerin silinmesi istemini ise reddetti. CHP İzmir İl Başkanlığı bunun üzerine “tam kanunsuzluk” iddiasıyla itirazını Yüksek Seçim Kurulu’na taşıdı.

Yüksek Seçim Kurulu dün akşam yaptığı toplantıda, İl Seçim Kurulu’nun 633 askeri personelin seçmen kütüğünden düşürülmesine ilişkin kararını da iptal ederek kurs için Foça’da bulunan 4 bin 2 askeri personelin 31 Mart’ta yerel yönetimi belirlemek üzere oy kullanmasının yolunu açtı.