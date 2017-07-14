150 bin metrekarelik Darülaceze müjdesi hayata geçiyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nın 4. birleşimi Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi. Mecliste Arnavutköy Yassıören 150 bin metrekarelik alana inşa edilecek projeye ilişkin imar planı teklifini içeren komisyon raporu oylamaya sunuldu. Rapor AK Partili ve CHP'li meclis üyelerinin evet oyuyla oy birliğiyle kabul edildi.

Onaylanan raporla ilgili söz alan Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, meclis üyelerine teşekkürlerini iletti.

AA muhabirine açıklamada bulunan Cebeci, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 150 bin metrekarelik bir alan. Bu projenin hamisi ve fikir babası Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Sadece Avrupa Yakası değil Anadolu Yakası'nda da bu projenin yapılmasını arzu ediyor. Amacımız 1. etapta tapuyu almaktı, tapuyu aldık referandumdan bir hafta önce. Bugün de alanın imar planı tamamlanmış oldu. Avan projesi hazır. Bu proje sıradan değil, 70-80 milyon dolarlık proje. Dünyada da bu projenin bir numaralı proje olacağına inanıyorum. İnşallah proje gerçekleşince dünya gelip örnek alacak diye düşünüyoruz."