19 Mayıs’ta İstanbul’da kapalı yollar

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında İstanbul'da düzenlenecek bisiklet yarışları nedeniyle, sporcuların geçeceği güzergahlar trafiğe kapatılacak.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenecek 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında Tarihi Yarımada’da gerçekleştirilecek bisiklet yarışı nedeniyle ilçeyi çevreleyen tüm yollar kapalı olacak.

İBB’nin İstanbul’daki yol durumunu gösteren haritası İBB Trafik’te yapılan duyuruda şu bilgilendirme mesajı yayınladı: