23 Nisan'ı çocuğa ayakkabı boyatarak kutladı

Kocaeli’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için MHP teşkilatından tören düzenlendi. Çocukları MHP binasında ağırlayan MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü ve partililer, parti binası önünde çocuklara balon dağıttı.

Kocaeli Barış Gazetesi’nin haberine göre; MHP’lilerin balon dağıttığı bölgede bir de ayakkabı boyacısı çocuk vardı. MHP İl Başkanı Ünlü çocuklara balon dağıtırken birden ayakkabı boyacısı çocuğun yanına gitti ve ayakkabılarını boyattı.Çevresindekiler Ünlü’yü uyarsa da MHP’li Başkan objektiflere yakalanmaktan kurtulamadı.