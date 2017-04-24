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  1. 24 Nisan 2017 10:47

23 Nisan'ı çocuğa ayakkabı boyatarak kutladı

MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, 23 Nisan’da çalışmak zorunda bırakılan ayakkabı boyacısı bir çocuğa ayakkabısını boyattı.

23 Nisan'ı çocuğa ayakkabı boyatarak kutladı
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Kocaeli’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için MHP teşkilatından tören düzenlendi. Çocukları MHP binasında ağırlayan MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü ve partililer, parti binası önünde çocuklara balon dağıttı.  

Kocaeli Barış Gazetesi’nin haberine göre; MHP’lilerin balon dağıttığı bölgede bir de ayakkabı boyacısı çocuk vardı. MHP İl Başkanı Ünlü çocuklara balon dağıtırken birden ayakkabı boyacısı çocuğun yanına gitti ve ayakkabılarını boyattı.Çevresindekiler Ünlü’yü uyarsa da MHP’li Başkan objektiflere yakalanmaktan kurtulamadı.

23 nisan , mhp , kocaeli , ayakkabı boyacısı , aydın ünlü