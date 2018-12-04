2700 dairelik dev proje yıkılacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “2700 daire, 1 milyarı bulmayan bütçe. Biz şirketleri dahil 4,5 milyar bütçeyi yönetiyoruz. Oradaki vatandaşları üzmeden, onları mağdur etmeden ortak bir akılla ve anlayışla bunu çok rahat gerçekleştirebiliriz” dedi. Aktaş, “daha minisini inşallah yaşayacağız” diyerek Tower Plaza’nın yıkılacağı sinyalini de verdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2026 yılının Bursa’sını tasavvur etmek ve görevdeki 400.gününü değerlendirmek için Merinos'ta basın toplantısı düzenledi.

Başkan Aktaş, Nilüfer’de kentsel dönüşümle ilgili 150 site sahiplerinin mağduriyetiyle ilgili bir soruya, “Şehir Plancıları Odası,müteahhitler, Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım Belediye Başkanları ve ben defalarca bir araya geldik. Şu andaki bakanımıza gittik. Onların da itiraz etmediği ama bundan sonra da bu uygulamanın yapılmayacağı bir karar alındı. Daha önce kişi başı yaşam alanı 35 metrekare , donatı alanı 17 metrekare oluyordu. Donatı alanının 17 metrekareden 10 metrekareye düşürülmesi konusunda bir defaya mahsus kolaylaştırma kararı çıktı. Bundan sonraki iş müteahhitlerde. Müracatlar başladı. Mütahhitle hak sahipleri arasında yapılmış anlaşma var. Kooperatifler vardı. Bazıları yapmayıp vatandaşı sıkıntıya koymuşlardır. Ticari gelişimden kaynaklanan sorun olursa bizden değil. Şekil olarak bir sıkıntı kalmadığını vatandaşlara duyurmuş olalım” dedi.

T2 hattında yüzde 80 oranında işin bittiğini, mütahhitin de bir hakkı olduğunu kaydeden Alinur Aktaş, “ Bizim ona son verdiğimiz tarih Ocak 2019 sonu. Bu tarihe kadar sinyalizasyon dahil deneme sürüşlerinin başlaması mümkün değil. Kanunu çerçevede sürenin dolmasını bekliyoruz. Değişim söz konusu olursa işin bitişi müteahhit değiştirme ve ikmal ihalesi Eylül 2019ları bulur gibi düşünce var. Üst geçitlerde ağırdan çalışıyor. Yeni ihaleye çıkacak. Ulaşımla alakalı göreve geldiğimizden beri söylüyorum. 2020 sonunda Bursa trafiği konuşmayacak. 2 yıl süre var. Önce akıllı dokunuşlar küçük maliyetlerle olumlu faydalar elde ettik. Bizim modern tekniklerle arge ekibimiz var. Çin’e gittiler. Ulaşımla yatıp ulaşımla kalkıyorlar. 2019’dan itibaren tamamını hayata geçireceğiz. En meşhur proje firmasıyla çalıştık. Hem raylı sistemleri Ulaştırma Bakanlığı’na onaylattırarak çok ilginç şeyler çıktı. Demirtaş’tan Çalı’yı da görebilecek farklı uygulamalar ortaya çıktı. Sadece belediye gücüyle değil bütçe gerçeklikleri doğrultusunda hareket etmeyi seven bir insanım. Bu millete söz verdiysek; yap işlet devret ve gelir ortaklığı gibi imkanları kullanırız. Gemlik’te kaplıca veya soğuk hava tesisi yapmak bizim neyimize. Hemen devredebiliriz. Biz çevre düzenlemesi ve yer sağlayalım. Gelirimiz olsun. Belediye imkan sağlar. Sıcaksu bölgesiyle ilgili yatırımcı geliyor. Ulaşım konusuyla alakalı Bursa’nın görmediği orijinal projelerimiz var. Hepsini seçim beyannamesinde açıklayacağız“ şeklinde konuştu.

Şehrin bundan sonra turizmle büyüyeceğinin altını çizen, katma değeri yüksek sanayiyi destekleyeceklerini vurgulayan Başkan Alinur Aktaş, Mudanya Sahil Projesi’nde de eksiklerin tamamlanmasının ardından müteahhide içeride bekleyen hak edişinin ödeneceğini sözlerine ekledi