3 aydır maaşlarını alamayan belediye işçileri Şişli Belediyesi'ni bastı

İstanbul'un en önemli ilçelerinden biri olan Şişli Belediyesi’nde çalışan binlerce işçi 3 aydır paralarını alamadıkları iddiasıyla belediye binası önünde eylem yaptı.

Şişli Belediye binası önünde toplanan işçiler, maaş alamadıklarını belirterek, mağduriyetini dile getirdi.

"TEOMAN'A VAR İŞÇİYE YOK"

Şişli Belediyesi'nde 3 ay boyunca maaş alamayıp belediyeyi basan işçilerin en büyük tepkisi ise Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün kültür-sanat etkinliklerine dev bütçeler ayırıp kendilerini yok sayması oldu.

Hatırlanacağı gibi Şişli Belediyesi'nin şarkıcı Teoman'a Cumhuriyet'in 93. yılı için hazırladığı 4 dakikalık film için ünlü şarkıcıya 300 bin TL ödediği iddia edilmişti.

Bu duruma da isyan eden işçiler "Belediye herşeye para buluyor, kültür diyor, sanat diyor, başkan tüm gün 10 tane korumasıyla geziyor, şarkıcılara, etkinliklere para akıtıyor ama konu Şişli'yi temiz tutan biz işçilere gelince bizleri görmezden geliyor." diye Belediye Başkanı İnönü'ye tepkisini gösterdi.

"YİYECEK EKMEĞİM YOK"

Evinin kirasını ödeyemediğini belirten bir başka işçi , "Olmadıktan sonra ne yapabilirim? Evimdeki dolapta bir salça kalmış, o da pamuklaşmış. Yiyecek ekmeğim yok." dedi.







