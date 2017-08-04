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  4. 04 Ağustos 2017 15:56

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları iptal mi ?

Ankara'daki eylem yasağına ilişkin sorulan soru üzerine Ankara Valisi Ercan Topaca şu ifadeleri kullandı: "Yasak sadece Kızılay'da Yüksel Caddesi ve civarındaki alanı kapsıyor. Diğer her türlü eylem ve programlar bu yasağın dışındadır."

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları iptal mi ?
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Başbakan Binali Yıldırım gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Gazeteciler tarafından gündemi değerlendirmesi istenen Başbakan Yıldırım, "Gündemimiz gayet yoğun. Özellikle yaz aylarından sonra gündemimizin ağırlığını ekonomi oluşturacak. Ekonomiyle ilgili yeni programlarımızı uygulamaya koyacağız. Bu arada yaz sezonundan da istifade ederek hazırlık çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çok konuşulan bakanlar kurulu vardı gitti. YAŞ vardı o da bitti. Bu ara gündemde fazla bir şey yok. Siz de biraz tatil yapın" dedi.  

30 AĞUSTOS TÖRENLERİ YASAK KAPSAMI DIŞINDA 

Ankara Valiliği'nin Ağustos ayı için aldığı eylem yasakları kararı kapsamında 30 Ağustos törenlerinin yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir soruya Yıldırım, 'Bakalım Ankara Valisi ne diyor?' diyerek sözü  Ankara Valisi Ercan Topaca'ya bıraktı. Vali Topaca soruya "Bu yasak sadece Kızılay'da Yüksel Caddesi ve cidarındaki yasa dışı bazı örgütlerin eylem haline getirdiği alanı kapsıyor. Diğer her türlü eylemler, programlar yasağın dışındadır. Onun dışında normal prosedür devam ediyor" diyerek yanıt verdi. 

"YASAL ÇALIŞMA GEREKİYOR. NETLEŞEN BİR DURUM YOK" 

FETÖ sanıklarına tek tip kıyafet tartışmaları ile ilgili soruya, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,  "Yasal çalışma gerekiyor. Olgunlaştıkça paylaşacağız. Netleşen bir durum yok" diye yanıt verdi. 

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