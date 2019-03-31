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31 Mart Yerel Seçim Sonuçları: Hangi parti hangi ili kazandı ?
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  4. 31 Mart 2019 19:25

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları: Hangi parti hangi ili kazandı ?

Türkiye 5 yıl süreyle görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. Yaklaşık 53 milyon seçmenin oy verme işlemi saat 17:00 itibariyle sona erdi. Oy sayım işlemine geçildi.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları: Hangi parti hangi ili kazandı ?
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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için saat 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi tüm yurtta 17:00 itibariyle sona erdi. Sandık görevlileri, oy kullanımının sona ermesiyle sayım işlemine başladı. Yüksek Seçim Kurulu'nun yayın yasağı 19:15'ten itibaren kaldırıldı. Yasağın kaldırılmasının ardından seçim sonuçlarıyla ilgili yayınlar serbest oldu.

YEREL SEÇİMDEN İLK SONUÇLAR

Yurt genelinde sandıkların yüzde 85'i açıldı, toplam 40 milyondan fazla oy sayıldı. Sandıklardan çıkan ilk sonuçlar da gelmeye başladı. İstanbul'da AK Parti ile CHP arasında büyük çekişme yaşanıyor. İlk sonuçlara göre, Cumhur İttifakı İstanbul'da yarışı önde götürüyor. Ankara ve İzmir'de ise Millet İttifakı önde.

SEÇİMİN SONUÇLANDIĞI İLLER

Resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti'nin belediye başkanlığını kazandığı iller şöyle:
Bitlis, Kilis, Sivas, Rize, Niğde, Gaziantep, Tokat, Şırnak, Malatya, Bingöl, Giresun, Ordu, Çorum, Nevşehir, Afyonkarahisar, Düzce, Ağrı, Kayseri, Kırıkkale, Kahramanmaraş, Ordu, Şanlıurfa, Aksaray, Samsun, Adıyaman, Zonguldak, Trabzon, Uşak

CHP'nin kazandığı iller:
Artvin, Bilecik, Ardahan, Burdur, Sinop, Çanakkale, Kırşehir, Bolu, Muğla, Antalya, Edirne

MHP'nin kazandığı iller:
Karabük, Erzincan, Osmaniye, Iğdır, Karaman, Bartın, Kastamonu, Amasya, Manisa, Bayburt

HDP'nin kazandığı iller:
Siirt, Hakkari, Mardin, Batman, Diyarbakır

TUNCELİ'DE KOMÜNİST BAŞKAN KAZANDI

Seçimin en dikkat çeken illerinden biri de Tunceli oldu. İlk sonuçlara göre, Tunceli'de TKP'nin adayı Fatih Mehmet Maçoğlu seçimin kazanını oldu.

Seçim sonuçlarını anlık olarak takip edebilmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

31 MART 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI - TIKLAYINIZ

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