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  4. 22 Ocak 2019 00:20

40 santim karda yürüdüler

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi gençlerle birlikte gerçekleştirdiği doğa yürüyüşlerine kış aylarında da devam ediyor.

40 santim karda yürüdüler
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Dağ Küplü’de bulunan Bozaniç yayla yolunda yaklaşık 40 santim karda yürüyüş yapan gençler, Gençlik Merkezi’nin etkinliklerine katılmaktan mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

Gençlerin hem spor yapmasına katkı sağlamak hem bir arada güzel zaman geçirmesi amacıyla gerçekleştirilen ‘Trekking’ etkinliği için Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi önünde toplanan katılımcılar, Büyükşehir Belediyesi’ne ait araçlarla Dağ Küplü’ye giderek, Bozaniç yayla yolunda yürüdüler. Uzman rehberler eşliğinde 47 katılımcının olduğu yürüyüş, 14 kilometre sürdü. Yaklaşık 40 santim karda trekking yapan gençler, zorlu bir yürüyüş rotasını tamamladıkları için mutluydular.

Şehir merkezindeki etkinliklerin yanında vatandaşları doğayla da buluşturmak istediklerini ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, katılımcılardan gelen talep doğrultusunda etkinliğin tekrar düzenleneceğini belirttiler.

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