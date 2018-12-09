51 ilden onlarca Matematik öğretmeni Sarıyer'de buluştu

Öğretmenlere üst düzey beceri geliştiren sorular üretebilme ve yazabilme yetkinliği kazandırmak amacıyla Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde (BKSM) iki gün boyunca devam eden programda konuşan eğitimciler, öğretmen eğitimlerinin önemine değinerek, eğitimcilerin beklentilere cevap vermesi için olanakların iyileştirilmesi gerektiğini belirtti.

Eğitim vizyonu ve profesyonel kadrosuyla alanında lider olan Sarıyer Akademi ve yaratıcı çözümlerle öğrencilerin matematiksel becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürüten MATBEG, matematik ve fen bilimleri öğretmenlerini, “Üst Düzey Becerilere Yönelik Soru Yazma” eğitiminde buluşturdu. BKSM'de gerçekleşen eğitime 51 ilden onlarca öğretmen katıldı. İki gün süren etkinliklerde öğretmenlere üst düzey beceri geliştiren sorular üretebilme ve yazabilme becerisini kazandırmak, öğretmek ve üretmek amaçlı atölye çalışmaları yapıldı. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in açılış konuşmasını yaptığı etkinlik Boğaziçi Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi’nden 5 akademisyenin yer aldığı “Öğretmenlik Mesleğinden Beklentiler ve Gerçekler” paneli ile başladı. Panelde konuşan uzmanlar öğretmenlik mesleğinden beklentilerin çok yüksek olduğunu belirtti. Öğretmen eğitimlerinin önemine değinen panelistler, eğitimcilerin bu beklentilere cevap vermesi için olanakların iyileştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

EĞİTİMİN TEMEL TAŞI ÖĞRETMENLER

Programın açılış konuşmasını yapan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Bizim temel aldığımız bir prensibimiz var: Eğitimde fırsat eşitliği. Sarıyer ülkemizin en güzel ilçelerinden biri. Burada yaşamın daha da güzelleşmesi için belediyenin klasik hizmetlerinin yanı sıra yaşamın her bir kanadına tutulabilecek projelere imza attık. Biz eğitimin önemini biliyoruz ve çalışmalarımızı bu bilinçle yapıyoruz. Eğitimin temel taşları öğretmenler. Öğretmenlere öğrencelerini yetiştirmek için uygun olanaklar sağlanmalı. Biz bunun için çalışıyoruz"dedi.

GÖREVİNİZİN ÖNEMİ ANLAŞILMALI

Başkan Genç konuşmasının devamında, "Sarıyer’de iki öğretmen arkadaş çok önemli bir projenin başlamasına vesile oldu, Sarıyer Akademi… Sarıyer Akademi bizim eğitim anlayışımıza bir yön verdi. Eğitim sadece çocukların sınavlara hazırlanması değildir, bilinçli ve donanımlı bireyler yetiştirmektir. Buradan gösterdikleri özveri için tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Çok zor şartlarda çok önemli şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Eğitim için canını veren, Van depreminde yitirdiğimiz 75 canımızı asla unutmuyorum. Sizin görevlerinizin önemini ve kutsallığını herkesin anlaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNDEN BEKLENTİLER MASAYA YATIRILDI

Açılış konuşmasının ardından Doç. Dr. Ebru Oğuz moderatörlüğünde Öğretmenlik Mesleğinden Beklentiler ve Gerçekler paneli düzenlendi. Okan Üniversitesi’nden Doç. Dr. Aytaç Göğüş, Boğaziçi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Serkan Özel, Ege Üniversitesi’nden Doç. Dr. Oğuz Başokçu, Bahçeşehir Üniversitesi’nden Dr. Öğrt. Ü Zerrin Doğança Küçük, veli Kemal Kazaz ve öğrenci Kaan Yaman’ın konuşmacı olarak yer aldığı panelde günümüzde öğretmenlik mesleğinden beklentiler ve öğretmenlerin yaşadığı sorunlar masaya yatırıldı.

HEP BAŞARI BEKLENİYOR

Panelin moderetörlüğünü üstlenen Doç. Dr. Ebru Oğuz, öğretmenlerden beklentinin çok yüksek olduğunu vurgulayarak, “Öğretmenden Milli Eğitim Bakanlığı çok şey bekliyor, veliler çok şey bekliyor, öğrenciler çok şey bekliyor. Peki biz öğretmenler bu beklentileri ne kadar karşılayabiliyoruz. Bu beklentileri gerçekleştirmek için biz onlara neler sağlıyoruz. Bu büyük beklentinin altında birçok konu var. Hep başarı bekleniyor ve bu başarı tanımı herkes için çok farklı. Bunlardan çok öğretmene bu başarıyı sağlamak için ne gibi olanaklar veriliyor bunu konuşmalıyız” dedi.

NİTELİKLİ EĞİTİMCİLER YETİŞMELİ

Öğretmenlerin nitelik olarak çok iyi yetişmesi gerektiğini söyleyen Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aytaç Göğüş, “ Biz öğretmen adaylarını da yetiştiriyoruz. Dolayısıyla işimiz çok zor. Biz sadece öğretmen değil, nitelikli eğitimciler yetiştirmek için çaba sarf ediyoruz. Öğretmenlere eğitim fırsatlarının yaygınlaştırılması gerekiyor” diye konuştu. Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Özel, “ Toplumun, kurumların, meslektaşların, öğrencilerin, velilerin öğretmenlerden beklentileri var. Bir de insanın kendinden beklentileri var. Bizim değiştirebileceğimiz en önemli nokta kendimiz. Neyi hedefliyoruz ve ne için yapıyoruz? Biz kendi beklentilerimizi değerlendirelim” dedi.

GÖNÜLLÜLÜK ESAS

Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Başokçu, “ Öğretmen yetiştirmenin, bir ülkenin eğitim politikasını belirlemenin bir takım kuralları var. Öğretmenlik bir meslek değil, bir uzmanlık alanı. Öğretmenden beklenti çok ama o öğretmenin bu beklentileri karşılayacak kadar donanımı var mı? Bu mesleği sevmiyorsanız yapamazsınız. Öğretmen neyi öğreteceğine, neyin eksik olduğuna, neyi geliştirebileceğine karar verir. Buna göre bir eğitim modeli uygulanması gerekir. Öğretmenler bu beklentileri karşılayabilmek için uygun şartlar altında çalışmalı. Bu meslekte gönüllülük esas. Bütün çocukları aynı anda kurtarabilmek için yapılacak şeyler var. Biz bir çocuk daha kurtarmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin bu alanda önde gelen uzmanları tarafından verilen, atölyeler, geri bildirim toplantıları, sunumların yapıldığı etkinlik, öğretmenlere yönelik eğitimler, matematik - fen çalıştayları ve soru geliştirme çalışmalarıyla devam etti.