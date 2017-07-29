64 ülkeden 1300 sanat elçisi Büyükçekmece’de buluştu !

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, tüm İstanbullulara çağrıda yaparak; “Dünyanın dört bir yanından gelen sanat elçileri ile dünyanın farklı kültürleri ile buluşmak istiyorsanız Büyükçekmece tarihi Mimar Sinan Köprüsü üzerinde buluşalım” dedi.

64 ülkeden bin 330 sanat elçisi katılıyor

18. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali bu yıl 28 Temmuz – 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, dünyanın dört bir yanından festivale katılan sanat elçileriyle birlikte Taksim Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Törene Türkiye Halk Oyunları Federasyonu, Türk Folklor Kurumu, Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali Komitesi Başkanı H. Gürhan Ozanoğlu ve FIDAF Genel Sekreteri Park Sang Kyu katıldı.

Brezilya ve Polonya ekipleri muhteşemdi

Dünya Festivaller Birliği (CIOFF) tarafından dört kez dünyanın en iyi kültür ve sanat festivali seçilen Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin bu yıl 18’incisi başladı. Festivalin açılışı kapsamında, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, festivale katılan 64 ülkeden sanat elçisi ile birlikte Taksim Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Çelenk bırakma töreni ardından Brezilya ve Polonya’nın halk dansları ekibi tarafından mini bir gösteri gerçekleştirildi. Renkli görüntülerin oluştuğu programda Başkan Akgün, dünyanın dört bir yanından gelen sanat elçileriyle birlikte fotoğraf çekildi.

“İstanbulluları Büyükçekmece’ye bekliyoruz”

Taksim Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktıktan sonra konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali artık bir Dünya Festivaller Birliği’nin festivalidir. Biz o disiplin içerisinde bu festivali 18 yıldan beri eksiksiz büyüterek icra etmeye çalışıyoruz. Bu yıl festivale 64 ülkeden bin 330 sanat elçisinin katılımıyla gerçekleşecektir. Festival elçilerimiz el ele tutuşarak başlatmış olacaklar. Bu festival artık bir dünya festivalidir. Taksim meydanından tüm İstanbullulara sesleniyorum, Dünyanın dört bir yanından gelen sanat elçileri ile dünyanın farklı kültürleri ile buluşmak istiyorsanız Büyükçekmece tarihi Mimar Sinan Köprüsü üzerinde buluşalım” ifadelerini kullandı.