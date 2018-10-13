ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu caddenin adı değişiyor

Belediye Meclisi 2. Başkan Vekili Nail Çimen başkanlığında yapılan meclis toplantısında, kent gündemine ilişkin bir çok konunun yanı sıra Çankaya'daki bir caddeye " Malcolm X Caddesi" adının verilmesi de görüşüldü.

Toplantıda gündeme gelen yazıda, "Çankaya ilçesi Çukurambar Mahallesi'nde bulunan 1478. Cadde isminin Malcolm X Caddesi olarak değiştirilmesine ilişkin İsimlendirme Komisyonu Raporu" oy birliğiyle kabul edildi.

AK Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın; "İsmini Ankara’da yaşatacağız" dediği ABD ’li Müslüman siyasetçi ve insan hakları savunucusu Malcolm X’in adı, Çukurambar’da inşa edilen yeni ABD Büyükelçiliği’nin bulunduğu 1478. Cadde'de yaşatılacak.