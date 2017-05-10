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  4. 10 Mayıs 2017 16:23

Ağır koku iki kardeşi zehirledi !

Mersin'de 2 Suriyeli kardeş ağır koku nedeniyle zehirlendi.

Ağır koku iki kardeşi zehirledi !
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Mersin'de Suriyeli 2 kardeşin zehirlenmesine yol açan ağır koku, mahalle halkını sokağa döktü. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri ağır kokunun, fabrikaların atık sularını kaçak olarak kanalizasyon şebekesine deşarj etmesinden kaynaklandığını belirleyerek önlem aldı.

Merkez Akdeniz İlçesi Çay Mahallesi'nde oturan Suriyeli 15 yaşındaki Midya Mustu  ile ablası 18 yaşındaki Ruhlat Mustu  banyoda, kanalizasyondan gelen ağır koku sonucu zehirlendi. Hastaneye kaldırılan kardeşler tedaviye alınırken, Midya Mustu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

KOKU BOĞAZ YAKIYOR

Ağır koku yüzünden sokağa dökülen mahalle sakinleri, zehirlenmenin kanalizasyondan gelen gaz sızıntısından olduğunu ileri sürdü. Koku nedeniyle evlerinde duramayacak hale geldiklerini anlatan mahalle sakinleri, korkudan banyo bile yapamadıklarını söyledi. İhbar üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) ekipleri, söz konusu alanda inceleme yaparak numune aldı.

İNCELEME SÜRÜYOR

MESKİ adına bölgede inceleme yapan çevre mühendisi Ömer Cerit, ağır kokudan fabrikaların atık sularını Kaçak olarak kanalizasyon şebekesine deşarj etmesinden kaynaklandığını söyledi. Gerekli önlemlerin alındığını belirten Cerit, "Düşük PH değerine sahip sular, evsel atık gibi normal değere sahip sularla buluştuğunda gaz çıkışı meydana gelir. Kişilerin zehirlenmesi de bundan dolayıdır. Gerekli yerlerden numuneler aldık ve ölçümler yaptık. Fabrikalardan kaçak olabilecek noktaları tespit edip kapattık. İncelemelerin ardından kaynak tespit edilip gereken yapılacak" diye konuştu.

DHA

fabrika , kardeş , hastane , ağır koku , zehir