Ahmet Akın: ''Balıkesir'de kimsesizlerin kimsesi olacağız''

Türkiye’de ilk Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak adı açıklanan CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın sosyal belediyecilik anlayışını Balıkesir’in her yerine taşıyacaklarını belirterek “Halkımızın, Balıkesirlinin ayağına gideceğiz. Hemşerilerim bizim ayağımıza gelmeyecek biz gideceğiz. 20 ilçemizde her mahallede sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmet vereceğiz” dedi.

Ahmet Akın, Balıkesir’de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından 2017 yılında 41 bin 924 hanede 98 bin 355 vatandaşın toplam 286 milyon 156 bin lira yardım aldığının bilgisini verdi.

Akın şunları söyledi: “İhtiyaç sahibi ailelerimize Büyükşehir Belediyesi olarak verilen yardımlara artırarak devam edeceğiz. Engelli ve evde bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın ayağına gidip onların hayatlarını kolaylaştıracak çalışmaları artırarak sürdüreceğiz. Kimsesizlerin kimsesi olacağız. Bizim belediyecilik anlayışımız budur.













